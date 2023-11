O najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia w kraju i na świecie oraz o tym, co ważnego dla Polek i Polaków mogą przynieść najbliższe dni z politykami i ekspertami rozmawiał Bogdan Rymanowski w programie "Śniadanie Rymanowskiego".

Kończący się tydzień obfitował w wydarzenia polityczne w kraju i za granicą. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którego trakcie ogłosił przyznanie misji utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiego. W piątek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy przedstawili umowę koalicyjną. Z kolei w poniedziałek 13 listopada o godz. 12 rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji.

Na te i wiele innych tematów Bogdan Rymanowski rozmawiał ze swoimi gośćmi, którymi byli: Katarzyna Kotula (Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL/Trzecia Droga), Marcin Mastalerek (szef Gabinetu Prezydenta RP), Marcin Kierwiński (PO), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Radosław Fogiel (PiS).

R. Fogiel: Umowa koalicyjna jest jak rozprawka ucznia WOSu z ósmej klasy

Pierwszym z tematów, o którym dyskutowali goście była przedstawiona w piątek przez liderów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy umowa koalicyjna. Gdy dokument został upubliczniony spotkał się z krytyką premiera Mateusza Morawieckiego.



"Miało być 100 konkretów, a skończyło się na 24 ogólnikach" - napisał Morawiecki na platformie X.



O odniesienie się do słów premiera został poproszony Marcin Kierwiński z KO.



- Morawiecki niech się pakuje, bo wszyscy wiedzą, że nie ma szans stworzyć rząd - powiedział poseł.



Umowę koalicyjną określił jako "wyjątkową i transparentną". - Program, konkrety, otwarta wizja Polski - wyliczał Kierwiński zalety dokument.



Przeciwnego zdania był Radosław Fogiel z PiS. Poseł stwierdził, że umowa to pozbawiony konkretów dokument publicystyczny, który przypomina "rozprawkę ucznia WOSu z 8 klasy".



- Napisać na kartce papieru, że życzymy wszystkim zdrowia szczęścia i pomyślności, to nie jest nic wyjątkowego - oświadczył.

Poseł dodał, że w umowie koalicyjnej widzi dwa konkrety: "przywrócenie uprawnień funkcjonariuszom SB" i "likwidacja CBA", który to pomysł określił jako "ukłon w stronę panów Karpińskiego i Nowaka".

Wypowiedź posła Fogla spotkał się z kontrą ze strony Katarzyny Kotuli z Lewicy. Posłanka wyliczyła konkretne propozycje rozwiązań, które znalazły się w umowie. To m.in.: budowa tanich mieszkań, dofinansowanie procedury in vitro, ochrona osób LGBT+ przed mową nienawiści, zwiększenie wydatków na edukację, podwyżki dla budżetówki i ograniczenie wycinki lasów

- To są dobre propozycje kierunkowe - podsumowała Kotula.

Z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził, że opublikowany dokument "to nie jest umowa koalicyjna, tylko pisemna deklaracja polityczna, że te partie chcą rządzić". - To jest dokument na kampanię, a nie wybory - dodał.

Według Bosaka w umowie brakuje najważniejszych informacji, czyli tego jak partie członkowskie podzielą między sobą resorty. - Od tego zależy jak będą wyglądać rządy - oświadczył Bosak, dodając, że politycy partii wchodzących w skład koalicji mają różne poglądy i faktyczna polityka w danym obszarze będzie zależna od tego, kto będzie nim kierował.

M. Mastalerek: Prezydent 13 listopada oficjalnie desygnuje Mateusza Morawieckiego do utworzenia rządu

Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek został zapytany o to, czy prezydent Andrzej Duda świadomie przyspieszył orędzie, podczas którego zapowiedział, że powierzy utworzenie rządu Mateuszowi Morawieckiemu, by uprzedzić publikację umowy koalicyjnej między KO, Trzecią Drogą i Lewicą.

- Nie miało to żadnego wpływu na decyzję - odpowiedział szef gabinetu prezydenta. Mastalerek dodał, że prezydent Duda dał partiom dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się do utworzenia koalicji. - Jak widać TD, KO i Lewica nie były gotowe - stwierdził.

Według Mastalerka treść umowy koalicyjnej potwierdza, że prezydent podjął właściwą decyzję wybierając Morawieckiego, ponieważ w dokumencie brakuje konkretów. Podkreślił, że prezydent Duda przyznając możliwość utworzenia rządu partii, która uzyskała najwyższy wynik wyborczy kierował się tradycją.

Szef Gabinetu Prezydenta RP zapowiedział również, że w poniedziałek 13 listopada Andrzej Duda oficjalnie desygnuje Mateusza Morawieckiego do utworzenia rządu. Gdy to nastąpi polityk PiS będzie miał 14 dni na przedstawienie swojego gabinetu, który następnie będzie miał dwa tygodnie, by uzyskać wotum zaufania w Sejmie.

Artykuł aktualizowany

kjt/ Polsatnews.pl