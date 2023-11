"Przejdźmy to razem" - pod tym hasłem zorganizowano w Poznaniu targi rozwodowe. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Pomysłodawcy zapewniają, że nie zachęcają nikogo, by się rozwodzić, rozumieją jednak, że jest to trudny okres w życiu, a na targach każdy może uzyskać potrzebną pomoc.