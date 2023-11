Niezwykłą podróż odbył gekon, który przybył do Polski najpewniej z Ameryki Południowej. Unikając wzroku strażników i całej załogi spędził lot ukryty w skrzyniach. Jednakże po wylądowaniu nie pozostał długo nieuchwytny. Wyjątkowy gad zyskał nowy dom w warszawskim zoo.

Stołeczna straż miejska poinformowała o "podróży na gapę" pewnego gada, który skrył się w skrzyniach w luku bagażowym jednego z samolotów. Przebył długą drogę - prawdopodobnie z Ameryki Południowej.



"Pewien młody, ciekawy świata gekon postanowił wybrać się w podróż życia. Przebiegle nie skorzystał z terminala do odprawy pasażerów - od razu ruszył do terminala cargo licząc, że nikt go nie zauważy. Jego przewidywania okazały się słuszne" - podali mundurowi.

Jaszczurka niespostrzeżenie wbiegła do luku bagażowego wypełnionego skrzyniami pełnymi zamówionych towarów. Wśród pakunków znalazły się banany i kawa. Możliwe, że gekon skusił się ich zapachem, dlatego zdecydował się na podróż.

Gekon ukrył się w luku bagażowym. Nowy dom odnalazł w warszawskim zoo

Po wylądowaniu gekonowi ukazał się napis Warszawa Cargo na lotnisku Chopina. Jednakże na płycie nie pozostał długo nieuchwytny. Zauważyła go służba Ekopatrolu.

Małą jaszczurkę zabezpieczyła obsługa lotniska i bezpiecznie przewiozła ją do ośrodka CITES na terenie warszawskiego zoo. "Miejmy nadzieję, że spodoba jej się u nas" - dodała straż.

