Razem żyją i razem pracują - w polskim parlamencie zasiądzie kilka małżeństw. Niektórzy weszli do niego po raz pierwszy, inni mają za sobą już kilka lat w polityce. Jedną z takich par jest małżeństwo Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy, którzy wspólnie zasiadali w Sejmie w ubiegłych latach. Małżeństwem są od 2018 roku.



Para dostała spore poparcie w tej kadencji. Gajewska otrzymała 85 tysięcy głosów, a jej mąż 64 tysiące. Obydwoje startowali z listy Koalicji Obywatelskiej - należą do Platformy Obywatelskiej.

W Sejmie znajdzie się również para z Konfederacji - Karina Bosak i Krzysztof Bosak. Głos na panią Bosak oddało ponad 21 tys. osób, a na jej męża blisko 45 tys. Będzie to ich pierwsza wspólna kadencja.



Para wzięła ślub w 2020 roku. Mają dwóch synów, oczekują na narodziny trzeciego dziecka.

WIDEO: Małżeństwa w parlamencie RP

Małżeństwo w parlamencie. Politycy wspólnie w pracy i w życiu

Jedno małżeństwo wspólnie zasiadać będzie w parlamencie, ale w różnych izbach - żona w Senacie, a mąż w Sejmie.

Barbara Zdrojewska weszła do Senatu z poparciem ponad 136 tys. osób. Będzie to jej druga kadencja. Jej mąż - Bogdan Zdrojewski – wszedł do Sejmu z poparciem ponad 85 tys. osób. W ubiegłych latach również zasiadał w Sejmie, a przez 11 lat pełnił funkcję prezydenta Wrocławia.

Małżeństwo startowało z list Koalicji Obywatelskiej.