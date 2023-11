Na Islandii ogłoszony został stan wyjątkowy. W ostatnich dniach na wyspie odnotowano kilka tysięcy trzęsień ziemi. Tylko w sobotę było ich 800. Decyzja władz wynika jednak z zagrożenia innego typu. Erupcją grozi jeden z położonych na wyspie wulkanów.



Chodzi o system wulkaniczny Fagradalsfjall, położony w południowo-zachodniej części kraju na półwyspie Reykjanes. Do wybuchu może dojść w ciągu następnych kilku dni.

Zagrożenie wybuchu wulkanu na Islandii. Ewakuowano całe miasto

Według naukowców pod tą częścią wyspy rozciąga się tunel magmowy o długości ok. 10 km. Magma ma zbliżać się do powierzchni ziemi. W sobotę oceniono, że znajduje się na głębokości 800 m, podczas gdy dzień wcześniej było to ok. 1 500 m.

ZOBACZ: Islandia. Ewakuacja miasta w związku z erupcją wulkanu



W związku z narastającym zagrożeniem władze ewakuowały wszystkich mieszkańców rybackiego miasteczka Grindavik, łącznie ponad trzy tysiące osób.

Ekspert: Sytuacja jest poważna i bardzo szybko się rozwija

O zagrożeniu erupcją na Islandii mówił na antenie Polsat News prof. dr hab. Wojciech Dębski, sejsmolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.



Naukowiec przyznał, że nie można mieć absolutnej pewności czy dojdzie do erupcji. - Bywały sytuacje, że wszystko wskazywało na wybuch, a ostatecznie wulkan się uspokajał - opowiadał.



Ekspert zaznaczył jednak, że wszystko wskazuje na to, że wulkan faktycznie wybuchnie. - Działania władz są jak najbardziej uzasadnione w takiej sytuacji - oświadczył.

ZOBACZ: Islandia: 1400 trzęsień w ciągu 24 godzin. Słynna atrakcja zamknięta w obawie przed wybuchem wulkanu



Zapytany o związek między licznymi trzęsieniami ziemi a możliwością wybuchu wulkanu profesor podkreślił, że "wstrząsy nie rozładowują napięcia wewnątrz ziemi". Są jednak sygnałem, że pod jej skorupą coś się dzieje.



- Liczba trzęsień wskazuje na to, że sytuacja jest poważna i bardzo szybko się rozwija - zaznaczył.

Ekspert: Możliwa jest powtórka z 2010 roku

W 2010 roku na kilkukrotnie wybuchł położony na Islandii wulkan Eyjafjallajökull. W kwietniu tego roku wyrzucone do atmosfery pyły wulkaniczne wywołały kilkudniowy paraliż ruchu lotniczego w całej Europie.

ZOBACZ: Japonia: Erupcja wulkanu stworzyła nową wyspę



Prof. dr hab. Wojciech Dębski twierdzi, że teraz może dojść do powtórki scenariusza sprzed dekady. Jak przekazał, podczas erupcji wulkanu następuje "wyrzut gazów i popiołów, które potrafią sparaliżować ruch lotniczy".



- Są one w zasadzie śmiertelnie niebezpieczne dla współczesnych samolotów - ostrzegł ekspert.



Profesor podkreślił, że zagrożenie płynące z erupcji nie sprowadza się do zniszczeń spowodowanych przez wylewającą się lawę lub deformację terenu. Istnieje również niebezpieczeństwo, że powietrze zostanie w ciągu kliku godzin wyparte z okolicy, co spowoduje powstanie "olbrzymiej komory gazowej".