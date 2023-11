W ostatnich dniach w obszarze archipelagu Ogasawara doszło do erupcji wulkanu. W jej wyniku na powierzchni oceanu pojawiła się nowa wyspa. Jej los jest jednak niepewny.

Erupcja podwodnego wulkanu zaczęła się 21 października. Doszło do niej w pobliżu wyspy Iwo Jima 1 200 km na południe od Tokio. Zdaniem naukowców z Instytutu Badań nad Trzęsieniami Ziemi Uniwersytetu Tokijskiego najmłodsza na świecie wyspa może jeszcze urosnąć, o ile dojdzie do dalszej erupcji.

Jak wyjaśnił The Japan Times emerytowany profesor Setsuya Nakada, w oceanie doszło do erupcji freatomagmatycznej. Przez jakiś czas lawa wyciekała do wód wokół Iwo Jimy, a następnie zastygała pod powierzchnią wody, tworząc skałę. Pod koniec października zastygłej lawy było już na tyle dużo, że zaczęła sięgać powierzchni wody, stając się nową wyspą.

- Po 3 listopada erupcja zmieniła swój charakter i zaczęło dochodzić do wybuchów, które wyrzucały popiół wulkaniczny - relacjonował Setsuya Nakada.

Obecnie nie jest pewne, czy wsypa przetrwa. Pumeks, który tworzy powierzchnię wyspy, łatwo ulega erozji.

Nowa wyspa w Japonii. Może połączyć się z Iwo Jimą

- Tak długo, jak będzie trwała aktywność wulkaniczna, istnieje szansa na to, że wyspa pozostanie nad powierzchnią ziemi. Ochronić może ją napływ lawy. Ta część, która nie opiera się na zastygłej lawie, może ulec zniszczeniu - powiedział Setsuya Nakada.

Zdaniem naukowca, jeżeli nowa wsypa będzie się powiększać, to może połączyć się z Iwo Jimą. Do podobnego zdarzenia na tym samym archipelagu doszło w 2013 roku. W wyniku erupcji wulkanu zaczęła tworzyć się wyspa, która ostatecznie połączyła się z brzegami wyspy Nishi-no-shima.

Według naukowców na świecie istnieje około miliona podwodnych wulkanów. Wiele z nich jest wygasłych, a większość aktywnych znajduje się zbyt głęboko, by obserwować je znad powierzchni wody. Science Alert przypomniało, że jedna z największych erupcji w historii Japonii była erupcją podwodną, która miała miejsce w 1924 r. Oglądanie powstawania wysp w wyniku erupcji wulkanów, jest stosunkowo rzadkie, ale pozwala zobaczyć, jak tworzyło się wiele wysp Pacyfiku, jak na przykład Hawaje.

