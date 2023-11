W sobotę wieczorem Islandzkie Biuro Meteorologiczne wydało komunikat po wspólnym posiedzeniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Biura, Departamentu Obrony Cywilnej oraz naukowcy z Uniwersytetu Islandzkiego. Eksperci przeanalizowali dane z GPS, sejsmografów oraz zdjęć satelitarnych.

W komunikacie wskazano, że w kolejnych dniach istnieje poważne ryzyko erupcji w pobliżu półwyspu Reykjanes położonego w południowo-zachodniej części Islandii.

"Ogólna ocena ze spotkania statusowego była taka, że prawdopodobieństwo erupcji wulkanu jest wysokie i może ona nastąpić w kolejnych kilku dniach" - wskazano w oświadczeniu.

Islandia. Ewakuacja miasteczka

Islandzcy eksperci nie są pewni, w którym miejscu dokładnie magma może się wydostać na powierzchnię. Według naukowców pod tą częścią Islandii rozciąga się tunel magmowy, który ma długość ok. 10 km. Magma ma zbliżać się do powierzchni ziemi. W sobotę oceniono, że znajduje się na głębokości 800 m, podczas gdy dzień wcześniej było to ok. 1 500 m. Część tunelu przebieg pod miasteczkiem Grindavik dlatego zarządziły całkowitą ewakuację ponad 3 tys. mieszkańców.

W czwartek z powodu licznych wstrząsów sejsmicznych na tym obszarze zamknięto jedną z głównych atrakcji Islandii, Blue Lagoon, czyli obiekt z gorącymi źródłami.

"Będziemy nadal bacznie monitorować sytuację, stawiając bezpieczeństwo jako priorytet" - napisała administracja atrakcji w swoich mediach społecznościowych.

W ostatnich latach w okolicy Reykjanes doszło do kilku erupcji wulkanicznych, ale przede wszystkim na terenach niezamieszkanych przez ludzi. W marcu 2021 r. doszło do spektakularnej erupcji w systemie wulkanicznym Fagradalsfjall w regionie. Wtedy lawa tryskała ze szczeliny długości około 700 m. Aktywność wulkaniczna na podwyższonym poziomie utrzymywała się przez kolejne 6 miesięcy, przyciągając licznych turystów. Kolejne erupcje nastąpiły w 2022 r. i lipcu 2023 r. Wcześniej system wulkaniczny

Fagradalsfjall pozostawał uśpiony przez około 800 lat.

