Islandzkie Biuro Meteorologiczne zarejestrowało 1400 trzęsień wokół wulkanu w przeciągu doby. Wzmożona aktywność doprowadziła do zamknięcia Blue Lagoon, czyli słynnej atrakcji z gorącymi źródłami. Dodatkowo mieszkańcy pobliskiego miasta są szykowani na ewentualną ewakuację.

Tysiące trzęsień ziemi wzbudziło na Islandii obawę przed możliwą erupcją wulkanu Fagradalsfjall. Islandzkie Biuro Meteorologiczne (IMO) wykryło w ostatnim czasie ponad 20 tys. wstrząsów w czym 1400 raptem w 24 godziny - do czwartkowego popołudnia. Takie natężenie nazywane jest "rojem sejsmicznym".

Trzęsienia są spowodowane wzmożoną aktywnością wulkanu. Sytuacja doprowadziła do zamknięcia słynnej atrakcji turystycznej o nazwie Blue Lagoon (Błękitna Laguna), czyli miejsca z turkusowymi gorącymi źródłami. Obiekt ma pozostać zamknięty co najmniej do 16 listopada.



"Będziemy nadal bacznie monitorować sytuację, stawiając jako priorytet bezpieczeństwo i dobrostan" - napisała administracja atrakcji w swoich mediach społecznościowych.

Islandia. Mieszkańcy zagrożeni erupcją wulkanu. Szykują się na ewakuację

Jak podaje BBC, Lilta Omarsdottir z Icelandic Civil Protection Agency została skierowana do pobliskiego miasta Grindavík. Tamtejsze władze przygotowują mieszkańców na ewentualną ewakuację. Jednakże Omarsdottir powiedziała, że nie ma "pilnej" potrzeby opuszczenia miejscowości.

Podobno wielu gości z miejscowych hoteli zdecydowało się na skrócenie pobytu tuż po najmocniejszym trzęsieniu. Wstrząs o magnitudzie 5 wystąpił w czwartek, chwilę po północy.



Na Islandii pozostaje około 30 aktywnych wulkanów. Rejon w okolicy Fagradalsfjall był uśpiony przez blisko 800 lat, aż do erupcji w 2021 roku.