105. rocznica odzyskania niepodległości Polski to okazja do świętowania we wszystkich polskich miastach. Poza tradycyjnymi już obchodami na Placu Piłsudskiego w Warszawie i wręczeniem odznaczeń państwowych przez prezydenta w stolicy szykuje się m.in. marsz środowisk narodowych i koncert. W największych miastach organizowane są biegi terenowe, wydarzenia muzyczne, pokazy, pikniki i msze święte.

Sobotnie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości zainaugurował prezydent Andrzej Duda, który po godz. 8 złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. W to samo miejsce udadzą się też m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Politycy składają kwiaty. Zapłonie Świeca Niepodległości

Złożenie kwiatów przy zlokalizowanych w różnych częściach miasta pomnikach wybitnych polityków i na Grobie Nieznanego Żołnierza zapowiedzieli też parlamentarzyści KO, m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska, Czesław Mroczek, Michał Szczerba, Urszula Zielińska, Maciej Lasek i Katarzyna Piekarska.

Na godz. 8.20 zaplanowano złożenie kwiatów przed pomnikiem Wincentego Witosa przy Placu Trzech Krzyży przez marszałka seniora Marka Sawickiego oraz delegację PSL. O godz. 8:50 prezydent Andrzej Duda wręczy w Belwederze odznaczenia państwowe z okazji Święta Niepodległości i wygłosi przemówienie.

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy 11 listopada tradycyjnie złoży kwiaty w trzech miejscach w Warszawie. O godz. 9.00 przed Bramą Straceń na Cytadeli, o godz. 10.00 przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego oraz o godz. 11.00 na Placu Grzybowskim.

Kolejnym punktem obchodów tego dnia będzie msza św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, której będzie przewodniczyć metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W liturgii weźmie udział Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek senior Sejmu Marek Sawicki. Tego dnia również w Świątyni zapłonie Świeca Niepodległości, podarowana przez papieża Piusa IX w 1867 roku z życzeniem, aby została zapalona w wolnej Polsce.

Część polityków PiS, w tym m.in. Jarosław Kaczyński weźmie udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie. Po popołudniu po mszy w katedrze wawelskiej politycy i sympatycy partii udadzą się na spotkanie do hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", gdzie prezes PiS ok. 18.30 wygłosi przemówienie.

Rano prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w sanktuarium MB Gdowskiej (woj. małopolskie, powiat wielicki). Po mszy św. w intencji Ojczyzny - o godz. 10.45 złoży kwiaty pod Pomnikiem Pamięci na Rynku. Przewidziane jest tam wystąpienie prezesa PSL.

Warszawa: uroczystości na Placu Piłsudskiego i koncert "Wolność jest w nas"

W południe odbędą się centralne obchody Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego z udziałem prezydenta Polski, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Zaplanowano uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Oddany zostanie też salut narodowy z 21 salw armatnich, spodziewane jest też przemówienie głowy państwa.

Następnie zaplanowane jest złożenie wieńców od Narodu przez Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Ok. godz. 13.10 prezydent Duda, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz marszałek senior Sejmu złożą także wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po południu, ok. godz. 14 z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy wyruszy organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości, który przejdzie Alejami Jerozolimskimi na błonia Stadionu Narodowego.

Wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się koncert "Wolność jest w nas" z udziałem wybitnych muzyków polskich i ukraińskich. "W tym roku chcieliśmy zaakcentować naszą łączność z cierpiącym narodem ukraińskim, który od wielu miesięcy heroicznie walczy o swoją niepodległość – powiedzieli organizatorzy koncertu.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć Małą Armię Janosika, Ukraiński Chór Dziecięcy Filharmonii Krakowskiej oraz barytona Viktora Yankovskiego. Wydarzenie zwieńczy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych takich jak "Rota", "My, Pierwsza Brygada" czy "Rozkwitały pąki białych róż", wraz z Chórem Politechniki Warszawskiej. Artystom akompaniować będzie Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.

11 listopada Sejm będzie otwarty dla zwiedzających, zobaczyć będzie można m.in. Hol Główny, Salę Kolumnowa, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski i Senat. Osoby chcące zwiedzić Sejm będą mogły to zrobić w godz. 10.00-16.00. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych rezerwacji, należy jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do Działu Przepustek.

Święto Niepodległości w polskich miastach. Poznańskie rogale i toruńska gęsina

Najbarwniej Dzień Niepodległości będzie obchodzony jest w Poznaniu, bo tego dnia poznaniacy celebrują nie tylko rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także imieniny ulicy Święty Marcin. W tym roku świętowanie będzie huczniejsze, niż w ostatnich latach. Po przerwie wywołanej pandemią oraz generalnym remontem ulic w centrum Poznania ulicą Święty Marcin przejdzie barwny korowód. Poprowadzi go sam święty, który na zakończenie przemarszu odbierze od prezydenta Poznania klucze do bram miasta. Organizatorzy podali, że w korowodzie weźmie udział nawet 300 osób.

Nieodłącznym elementem imienin jest też kiermasz rogali świętomarcińskich. Tego dnia poznaniacy oraz łakomczuchy spoza miasta zjadają w sumie około 250 ton tego przysmaku. Tradycja wypieków tych rogali w Poznaniu łączy się z dobroczynnością. Zwyczaj pochodzi z końca XIX w. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina, ówczesny proboszcz poznańskiej parafii pod jego wezwaniem apelował do wiernych, by wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Obecny na mszy cukiernik przygotował na odpust rogale w kształcie podkowy, którą według legendy miał zgubić koń św. Marcina. Bogatsi poznaniacy kupowali rogale, a biedni otrzymywali je za darmo. W kolejnych latach w inicjatywę włączyli się również inni poznańscy cukiernicy i piekarze.

Na ulicy-solenizantce przez cały dzień trwać będą atrakcje dla całych rodzin: koncerty, pokazy, warsztaty plastyczne i artystyczne. Gospodarze lokali gastronomicznych mieszczących się przy ulicy Św. Marcin zaproszą na imieninowe menu i specjalną grę miejską.

W kujawsko-pomorskim Święto Niepodległości będzie smakowało gęsiną. W miejscowości Przysieka koło Torunia, z okazji Święta Niepodległości odbędzie się Festiwal Gęsiny, który jest zwieńczeniem akcji "Gęsina na św. Marcina". Od lat prowadzi ją samorząd województwa. Na uczestników czekać będą stoiska ze świeżymi tuszkami i daniami z gęsiny oraz produktami regionalnymi. Zaplanowano również pokazy kulinarne w wykonaniu m.in. Magdy Gessler i Pascala Brodnickiego połączone z degustacją, konkursy i taneczną biesiadę przy muzyce na żywo w Gęsiej Karczmie.

Biegi terenowe 11 listopada: Kraków, Katowice, Białystok i inne miasta

Po oficjalnych obchodach w wielu miastach rozpoczną się festyny i imprezy dla szerszej publiczności. Prym wiodą zwłaszcza biegi terenowe. W Krakowie Bieg Niepodległości wyruszy z Błoń, po historycznej trasie liczącej 11 kilometrów. Do rywalizacji zapisało się ponad dwa tysiące zawodników. Celem tegorocznego biegu jest zebranie środków na zakup głowicy przezprzełykowej – sprzętu medycznego niezbędnego do operacji kardiochirurgicznych noworodków.

Bieg Niepodległości organizowany jest także w Katowicach. Nosi on imię Dziewięciu z „Wujka”. Start i meta biegu są przy pomniku Poległych Górników KWK „Wujek”; biegacze biegną do Pomnika Powstańców Śląskich przy katowickim rondzie i z powrotem. W tym roku odbędzie się szósta edycja imprezy, która do 2021 r. odbywała się w grudniu, przy okazji rocznicy pacyfikacji kopalni.

Biegi niepodległościowe odbędą się też w Elblągu, Radomiu czy Białymstoku, gdzie do udziału w tej imprezie zgłosiło się już ponad 2,7 tys. osób. Zawodnicy pobiegną na symbolicznym dystansie 1918 metrów (trasa zorganizowano w Alei Piłsudskiego), a w biegu głównym na 10 km. Tu trasa przebiegać będzie ulicami: Legionową, Bulwarami Kościałkowskiego, 11 Listopada i Zwierzyniecką; przy tej ostatniej jest na bloku mural wykonany na 100-lecie odzyskania niepodległości. Dzieci pobiegną na trasach od 100 do 600 metrów. Jest też trasa 5,5 km do pokonania pod hasłem "Maszeruję dla Niepodległej" dla osób, które nie biegają, ale lubią spacerować.

Święto Niepodległości. Pikniki wojskowe w Łodzi, Szczecinie i Olsztynie.

Podobnie jak biegi, mniej formalny charakter będzie mieć także Piknik Niepodległościowy w łódzkiej Manufakturze. W tym roku na rynku pojawią się na nim żołnierze stacjonującej w Polsce 3. Dywizji Piechoty U.S. Army oraz ich ponad 54-tonowy czołg Abrams i haubica samobieżna Paladin. Swoją obecność zapowiedzieli też byli żołnierze GROM oraz weterani wojsk powietrzno-desantowych "Czerwone Berety".

W sumie będzie można obejrzeć z bliska kilkadziesiąt różnych pojazdów wojskowych i różnego rodzaju służb, a duża część z nich zostanie na rynku aż do niedzieli. Nie zabraknie także pokazów, inscenizacji i wystaw historycznych.

W Szczecinie na Wałach Chrobrego pokazane zostaną m.in. transportery opancerzone Rosomak, haubice Dana i moździerz samobieżny Rak. Przy nabrzeżu zacumuje okręt 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

W Olsztynie piknik wojskowy odbędzie się na Placu Solidarności.

Koncerty i wspólne śpiewanie. Pieśni patriotyczne w Krakowie

W bardzo wielu miastach zaplanowano także koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W ten sposób będzie można świętować Dzień Niepodległości na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie zaplanowano 86. Krakowską Lekcję Śpiewania pod hasłem "Radosna niepodległości". Podczas koncertu z udziałem artystów Teatru Loch Camelot i śpiewającej publiczności, zabrzmią pieśni związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Filharmonia Zielonogórska zaprasza w sobotę na koncert "Odzyskana Niepodległa" z udziałem śpiewaków, a w niedzielę koncert pt. "Concerto Festivo". W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (kieleckie) odbędzie się koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego Estradi Various, a Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej będzie można zwiedzać bezpłatnie.

Śląskie, wojewódzkie obchody Narodowego Święto Niepodległości odbędą się w sobotę przy Stadionie Śląskim. Rozdawane będą flagi, odśpiewany zostanie Hymn Polski przy akompaniamencie orkiestry górniczej, odbędą się pokazy lotnicze (Grupy Żelazny). Na scenie wystąpią Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Julia Żugaj i Feel. Będzie można zobaczyć wystawę sprzętu militarnego.

Pikniki, sadzenie drzew, msze święte. W Szczecinie specjalne pokazy dla najmłodszych

W Radomiu podczas wieczoru poetyckiego "Naszej Niepodległej” reprezentanci różnych środowisk działających w tym mieście m.in. przedstawiciele służby zdrowia, policji, straży pożarnej, aktorów, poetów, polityków, spółdzielni mieszkaniowych, ośrodków kultury, ZHP oraz radomskich szkół recytować będą wiersze o tematyce patriotycznej. W Gorzowie będzie można uczcić Święto Niepodległości ekologicznie - po raz drugi na polu golfowym "Zawarcie" rodzice chcący upamiętnić narodziny swego dziecka będą mogli tam posadzić drzewko opatrzone jego imieniem.

W Szczecinie Urząd Marszałkowski zaprasza najmłodszych mieszkańców do foyer dawnego kina Delfin, gdzie od godz. 11 odbywać się będą m.in.: warsztaty tworzenia kokard, składania wiatraczków i biżuterii w barwach narodowych. "W strefie zabaw i animacji będzie można sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Narodowego Święta Niepodległości, zakręcić kołem fortuny, pokolorować obrazki i stworzyć patriotyczny kolaż. Nie zabraknie słodkiego poczęstunku - waty cukrowej" – przekazało biuro prasowe marszałka województwa.

Także w Szczecinie w dawnym kinie Delfin pokazane zostaną trzy seanse nawiązujące tematyką do Polski z czasów walki o niepodległość: "Szaleńcy" w reż. Leonarda Buczkowskiego z 1928 r., "Piłsudski", w reż. Michała Rosy z 2019 r. i "Szkice z Polski" w reż. Maurice Bekaerta z 1923 r.

W większości polskich miast z okazji Święta Niepodległości odbędą się msze święte w intencji ojczyzny. Takie nabożeństwo zostanie odprawione m.in. w katedrze na Wawelu, w konkatedrze pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, w kieleckiej katedrze, czy archikatedrze lubelskiej.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 roku. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

