"Dziś świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce" - powiedział szef PO Donald Tusk w filmie zamieszczonym w sobotę rano w mediach społecznościowych. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak stwierdził, "że jeżeli nie będziemy dbać o naszą niepodległość i suwerenność, to nikt inny o to nie zadba!".

W sobotę w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Rano wpisy z tej okazji w mediach społecznościowych opublikowali szef PO Donald Tusk i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród łączy nas wszystkich w jedno. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo i nikt nigdy nie może tego prawa nas pozbawić" - mówił Tusk w załączonym do wpisu na platformie X nagraniu.

Dodał, że "jeśli ktoś używa słowa naród, by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi". "Jeśli ktoś słowem naród chce zasłonić nieprawość i zwykłe złodziejstwo, popełnia świętokradztwo. Dziś nasz naród świętuje niepodległość. Cały naród, cała Polska. Dziś różnice, które są prawem wolności, schodzą na dalszy plan. Bo dziś, 11 listopada, mówimy: my, naród, jesteśmy jednością. My, wielki naród polski, świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Moi drodzy, świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce" - zaapelował szef PO.

Błaszczak: Dbajmy o to, aby decyzje dotyczące Polski zapadały w Warszawie

Kolejnym politykiem, który z okazji 11 listopada zamieścił wpis jest szef MON Mariusz Błaszczak. "Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi" - napisał.

Podkreślił, że w tym kontekście kluczową rolę odgrywa Wojsko Polskie, które jest gwarantem bezpieczeństwa Polski.

"Przez 123 lata niewoli decyzje, które dotyczyły nas zapadały w Petersburgu, Berlinie i w Wiedniu. Dbajmy o to, aby decyzje dotyczące Polski i Polaków zapadały w Warszawie" - tłumaczył.

Na koniec podkreślił, "że jeżeli nie będziemy dbać o naszą niepodległość i suwerenność, to nikt inny o to nie zadba!".

105. rocznica odzyskania niepodległości

105 lat temu, 11 listopada 1918 r., Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 29 listopada 1918 r. Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników, tak mówił o odzyskanej niepodległości: "Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zadecydować, na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu".

Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W południe odbędą się centralne obchody z udziałem przedstawicieli polskich władz, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego odbędą się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Rano prezydent, premier, marszałek Sejmu, marszałek Senatu oraz marszałek senior Marek Sawicki złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

W Narodowym Dniu Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczy również w Belwederze odznaczenia państwowe.

Także przed południem w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się msza za ojczyznę, której będzie przewodniczyć metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W liturgii weźmie udział Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą.

Po południu ulicami stolicy przejdzie organizowany przez środowiska narodowe Marsz Niepodległości.

Wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się koncert pt. "Wolność jest w nas" z udziałem muzyków polskich i ukraińskich. Wydarzenie zwieńczy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z Chórem Politechniki Warszawskiej. Artystom akompaniować będzie Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.

ap/Polsatnews.pl