Ceny paliw w Polsce stale rosną. Jeszcze kilka tygodni temu olej napędowy oraz benzynę na niemal każdej stacji można było dostać za około 6 zł za litr. Teraz takie ceny to już tylko przeszłość. Koszty tankowania rosną w zastraszającym tempie. Czy już niedługo ceny paliw przekroczą 7 zł za litr? O prognozach paliwowych na antenie Polsat News mówiła Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.

- Z całą pewnością do tych cen, które obserwujemy dzisiaj musimy doliczyć kilkanaście groszy, szczególnie w przypadku oleju napędowego - powiedziała Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex pytana o prognozowane ceny paliw w ciągu najbliższych kilku dni.

- Musimy liczyć się z poziomem ponad 6.70 zł za litr ropy. W przypadku benzyny nastąpiła poprawa sytuacji, czyli wyhamowanie ostatnich podwyżek. Średnie ceny 95 mogą wzrosnąć to poziomu 6,60 zł za litr - dodała. Specjalista podkreśliła jednocześnie, że ceny mogą się różnić nawet o kilkanaście groszy w zależności od lokalizacji danej stacji paliw

Prognozy cen paliw na najbliższy czas

- Jedno jest pewne. Na obniżki w tym momencie nie ma szans - stwierdziła Cieślak. Przy aktualnych cenach surowców i gotowych paliw na rynku europejskim - mimo umocnienia się złotówki - jak na razie obniżki na stacjach paliw są odległą perspektywą.

Hurtowe ceny paliw rosły do tej pory niemal każdego dnia. Cenniki na stacjach paliw pokazują jednak, że koszty benzyny zaczęły się stabilizować. Niestety nie można powiedzieć tego o oleju napędowym. - Pewnie takiej perspektywy możemy spodziewać się w najbliższym tygodniu, czyli rosnące koszty oleju i w zależności od sytuacji na rynku międzynarodowym stabilne lub lekko wahające się ceny benzyny - mówiła Cieślak.

Ceny paliw spadają na rynku

Ekspertka dodała, że w przypadku ropy ceny w Polsce są jeszcze poniżej poziomu rynkowego, a to oznacza, że może nas czekać perspektywa 7 zł za litr. Jednak pozytywną informacją jest fakt, że aktualnie koszty na rynku zaczęły nieco spadać, co może nieco łagodzić prognozowane podwyżki. - Jeśli ceny ropy spadną jeszcze o kilka dolarów na baryłce, to ceny paliw nie przekroczą 7 złotych za litr - mówiła ekspertka.

Pytana o skutki obniżek paliw w Polsce do cen poniżej 6 zł, przyznała, że największe problemy mieli poszczególni operatorzy, szczególnie importerzy i niektórzy właściciele stacji, ponieważ były przerwy w dostępności surowców. Wspominając ceny na stacjach paliw podczas pandemii, kiedy olej napędowy kosztował ok. 3,50 zł za litr przyznała, że jedyną możliwością, aby takie ceny powróciły jest poważny krach na rynku międzynarodowym.