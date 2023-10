W poniedziałek doszło do kolejnego wstrząsu sejsmicznego we Włoszech w obrębie superwulkanu. Okoliczni mieszkańcy informowali o wstrząsach, dzwonili do służb ratunkowych i w pośpiechu opuszczali swoje domy. Incydent miał miejsce raptem sześć dni po największym w tym rejonie trzęsieniu ziemi od 40 lat.