Brazylijska influencerka i modelka zmarła po nieudanej operacji usunięcia tłuszczu z kolana. W czasie operacji doszło do zatrzymania akcji serca. Pomimo przewiezienia jej na oddział intensywnej terapii, kobiety nie udało się uratować. Luana Andrade miała 29 lat.

Brazylijska influencerka Luana Andrade zmarła w wieku 29 lat, podczas operacji kolana. Kobieta miała zagwarantowany zabieg liposukcji w prywatnym szpitalu. Chirurg i anestezjolog byli specjalnie wynajęci przez jej rodzinę.

Podczas operacji doszło jednak do poważnych komplikacji. Kobieta przestała oddychać i doszło do zatrzymania akcji serca. Podobno stwierdzono u niej zakrzepicę. Pomimo natychmiast przeprowadzonych badań i przewiezieniu pacjentki na oddział intensywnej terapii, 29-latki nie udało się uratować. Zmarła we wtorek około 5:30 (9:30 w Polsce).

Znaną modelkę żegnają bliscy. Opłakują jej przedwczesną śmierć

Andrea zasłynęła z udziału w popularnym brazylijskim reality show "Power Couple Brasil 6", w którym wystąpiła wraz ze swoim chłopakiem. Oprócz tego 29-latka była modelką i posiadała własną markę z ubraniami. W mediach społecznościowych śledziło ją ponad pół miliona osób.

Do śmierci 29-latki odniósł się znany piłkarz Neymar, który nazwał ją "swoją przyjaciółkę". "Niech Bóg przyjmie Luanę z otwartymi ramionami" - napisał, cytowany przez New York Post.



Pogrzeb kobiety odbył się w środę na cmentarzu w mieście Taboão da Serra.

