W halloweenową noc kaskader Taraja Ramsess jechał autostradą międzystanową w hrabstwie Dekalb w stanie Georgia wraz z czwórką swoich dzieci. Rodzina poruszała się Fordem F-150 - przekazał portal DailyStar.

Gdy auto znalazło się na rampie zjazdowej z autostrady, zderzyło się ze stojącym na lewym pasie zepsutym ciągnikiem siodłowy z naczepą - wynika z wstępnego śledztwa.

W wyniku zderzenia 41-letni Taraja Ramsess, 13-letnia Sundari Ramsess i dwumiesieczny Fugibo Ramsess zginęli na miejscu. 10-letni Kisasi Ramsess zmarł z powodu obrażeń odniesionych po przewiezieniu do szpitala.

Natomiast 3-letnia dziewczynka, która również znalazła się w szpitalu, jest w stanie krytycznym.

Śmierć Taraja Ramsess. Znany kaskader nie żyje

Kaskader Taraja Ramsess pracował przy filmach Marvela takich jak: "Czarna Pantera" i "Avengers". Mężczyzna był jednym z najbardziej znanych w Hollywood kaskaderów.

Śmierć Ramsessa potwierdziła na Facebooku jego matka.

"Wszyscy, którzy go znali i spotkali, wiedzą, jak wyjątkowy był Taraja. Miał głęboką zdolność do miłości i kochał swoje dzieci ponad wszystko. Kochał sztuki walki, motocykle i wszystko, co związane z kręceniem filmów" - przekazała w mediach społecznościowych.

"O Boże! Nie mogę uwierzyć, że zniknęli! Jesteśmy pogrążeni w żałobie" - dodała matka kaskadera.

Bliscy kaskadera wspominają go jako ciepłą i rodzinną osobę, która uwielbiała swoją pracę. W internecie założono zbiórkę, która pozwoli rodzinie pokryć koszty całego pogrzebu.

