Nie żyje Patrycja Widera. 24-latka zyskała rozpoznawalność za sprawą udziału w programie "Projekt Lady". Jeszcze większą popularność zdobyła, tworząc treści na Instagramie oraz Tiktoku. Pod koniec października niespodziewanie trafiła do szpitala. Kilka dni temu przyznała, że "nie wiedziała, że to co się z nią dzieje, jest na tyle poważne". Informacje o jej śmierci potwierdziła rodzina.

Informację o śmierci Patrycji Widery przekazał jej kolega Sebastian Kowalczyk. Jak podkreślił, za zgodą mamy influencerki informuje, że 24-latki "z nami już nie ma, ale u góry jest szczęśliwa". Dodał, że prosi o uszanowanie prywatności rodziny.

Widera zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Projekt Lady". Próbowała swoich sił również w aktorstwie, występując w znanych serialach jak "Szkoła" czy "Pułapka", a także w branży disco polo, współtworząc utwór "Wyrąbane" z Kamilem Kossakowskim. Jednak największą popularność zyskała za sprawą Instagrama i Tiktoka, gdzie zgromadziła ponad milion fanów.

Nie żyje Patrycja Widera. Niedawno trafiła do szpitala

24-latka opublikowała pod koniec października nagranie z karetki pogotowia. Jakiś czas później przekazała, ze "miała 10 proc. szans na przeżycie", jednak nie zdradziła szczegółów. Część internautów sugerowała wtedy, że influencerka jest zdrowa, a filmy wrzuciła tylko i wyłącznie dla zwiększenia zasięgów. Jak się okazało, ta teoria nie była prawdziwa.

Na początku listopada Patrycja opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie ze szpitala. "Brzydkie zdjęcia, no cóż. Kochani przeżyłam coś okropnego. Instagram to moja pamiątka, więc niech będzie. Próbuję siadać, ale jeszcze nie wstałam, także never say never i do przodu!" - napisała.

"Nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami i, że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora tak w skrócie i już do końca życia mam troszkę przerąbane. (...) Może wyjdę za dwa tygodnie, aczkolwiek leczenie czeka mnie długie" - dodała.

Po upublicznieniu informacji o śmierci Patrycji Widery media społecznościowe wypełniły się wpisami jej znajomych, a także zwykłych internautów, którzy żegnali zmarłą. Wśród tych osób jest Roxana Orłowska, influencerka i przyjaciółka Patrycji. "Wspólne chwile zostaną na zawsze w moim sercu. Twoja wyjątkowość nie będzie zapomniana. Spoczywaj w pokoju" - napisała na Facebooku.