Poziom turystyki w Warszawie wraca do tego sprzed pandemii. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu "Turystyka w Warszawie". W ubiegłym roku stolicę Polski odwiedziło 9 mln osób. Wśród zagranicznych podróżnych dominowali Niemcy i Brytyjczycy.

W 2022 roku Warszawę odwiedziło 9 mln osób, przy czym 7,1 mln turystów przyjechało z kraju, a 1,9 mln z zagranicy. Oznacza to, że turystyka wraca do stolicy, a jej poziom jest zbliżony do tego sprzed pandemii.

W stosunku do 2021 roku, turystyka z ubiegłego roku wzrosła o 78 proc., a do wyników z 2019 roku brakuje tylko 11 proc. Autorzy raportu "Turystyka w Warszawie. Raport 2022" podkreślają, że w przypadku podróżnych z kraju już można mówić o powrocie do wyników sprzed pandemii, ponieważ różnica w stosunku do roku 2019 wyniosła tylko 2 proc. Warto dodać, że na aktualne wyniki nie ma wpływu wojna w Ukrainie, ponieważ w raporcie nie uwzględniano obywatelek i obywateli Ukrainy.

Co przyciąga turystów do Warszawy?

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w stolicy kraju są m.in. Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski, a także Centrum Nauki Kopernik oraz Stadion PGE Narodowy. W tych miejscach odnotowano najwyższą frekwencję.

- Chcemy, żeby Warszawa była coraz bardziej atrakcyjnym miastem, nie tylko dla mieszkanek i mieszkańców, ale także dla turystek i turystów. Służą temu nasze inwestycje w ramach Nowego Centrum Warszawy, w tym budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przebudowa ulicy Chmielnej, ale również planowane niebawem otwarcie mostu pieszo-rowerowego na Pragę - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Warszawa ma wiele do zaoferowania i zdaje się, że coraz więcej osób to dostrzega. W rankingu "European Best Destination 2023" stolica Polski została wybrana najlepszym europejskim kierunkiem turystycznym. W głosowaniu brało udział ponad pół miliona podróżnych ze 178 krajów. Na podium znalazły się także Ateny oraz Maribor. Ponadto stolica naszego kraju jest także uznawana za jeden z najbezpieczniejszych city breaków w Europie.

- Cieszy nas tytuł najlepszego kierunku turystycznego "European Best Destination 2023". Mamy nadzieję, że przez długi czas będzie on magnesem przyciągającym do Warszawy odwiedzających z kraju i zagranicy - dodał Trzaskowski.



Miasto stołeczne wykorzystuje nowoczesne technologie w wielu obszarach, w tym także do monitorowania turystyki. Przy określaniu wielkości ruchu turystycznego twórcy raportu - po raz pierwszy - uwzględnili dane pochodzące z dużych zbiorów danych (big data), które odzwierciedlają zachowania użytkowników smartfonów. W ten sposób oszacowali liczbę przyjazdów do stolicy na jeden dzień (bez noclegu). Po dodaniu do niej liczby przyjazdów turystycznych okazało się, że w ubiegłym roku zanotowano w Warszawie łącznie 14,8 mln odwiedzin.

- Raport pokazuje, że po przerwie w podróżowaniu, spowodowanej pandemią COVID-19, turyści coraz chętniej przyjeżdżają do naszego miasta. To bardzo dobra informacja także dla mieszkańców, gdyż ponad 80 proc. warszawianek i warszawiaków zauważa, że rozwój turystyki w Warszawie pozytywnie wpływa na ich życie - mówił Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

Przemysł spotkań w coraz lepszej kondycji

Warszawa organizuje wiele wydarzeń i spotkań

Warszawa zachęca nie tylko interesującymi miejscami do odwiedzenia, ale także podejmowanymi przedsięwzięciami. Od lat jest w Polsce niekwestionowanym liderem pod względem liczby organizowanych wydarzeń. W 2022 roku w stolicy odbyło się blisko 9 tys. wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych, konferencji i kongresów oraz targów i wystaw. Wzięło w nich udział ponad 1,2 mln osób.

Najwięcej wydarzeń zorganizowały branże: handlowo-usługowa, medyczna i techniczna. Przemysł spotkań również powoli odradza się po pandemii, ale nie osiągnął jeszcze poziomu sprzed 2020 roku.