Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiadomił, że w niedzielę przez miasto przejdzie kolejna propalestyńska demonstracja. Włodarz stolicy nie chce jednak, by znów pojawiły się oburzające hasła, jak stało się poprzednio. Zaapelował do policji o czujność i wsparcie ratusza w kontrolowaniu sytuacji. Nie wykluczył też reakcji, jeśli organizatorzy i uczestnicy nie zastosują się do apelu władz miasta.