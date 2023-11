Stołeczni policjanci ostrzegają przed mężczyzną poruszającym się na rowerze, który zaatakował dwóch przechodniów narzędziem przypominającym maczetę. Funkcjonariusze opublikowali jego rysopis i zdjęcia z prośbą o pomoc w jego ujęciu. Do groźnych incydentów na ulicach Warszawy odniósł się prezydent miasta.

Jak przekazała policja, do ataków doszło na warszawskich Bielanach, przy ulicy Kochanowskiego i Broniewskiego, około godziny 08:40. Sprawca poruszał się ciemnym rowerem górskim, typu "damka".

Ataki na Bielanach. Rysopis sprawcy

Mężczyzna jest w wieku ok. 35-40 lat, ma ok. 170-175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, łysy. Ubrany był w ciemnoniebieską kurtkę, ciemne granatowe spodnie, prawdopodobnie jeansy, ciemne buty. Miał ze sobą niebieski plecak.

Zdjęcia mężczyzny można zobaczyć tutaj.

"Wszyscy, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub byli świadkami obu zdarzeń proszeni są o pilny kontakt telefoniczny pod numerami (47) 723-71-55, (47) 723-71-56" - apelują policjanci.

Informacje można przekazać również mailowo: dyzurny.krp5@ksp.policja.gov.pl lub pod numer 112.

Atak maczetą w Warszawie. Rafał Trzaskowski reaguje

Po południu do groźnego incydentu odniósł się prezydent miasta. "Zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulice Warszawy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika" - przekazał Rafał Trzaskowski na Twitterze.

"Zarekomendowałem objęcie szczególnym dozorem szkół, przedszkoli i miejsc, w których gromadzi się najwięcej mieszkanek i mieszkańców. W akcję włączono siły Straży Miejskiej. Nie ma zgody na agresję" - dodał samorządowiec w internetowym wpisie.