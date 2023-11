Piłkarze U-17 usunięci z reprezentacji. W tle afera alkoholowa

- Reprezentacja polski w piłce nożnej do lat 17 przebywa na zgrupowaniu przez mundialem w Indonezji. W niedzielę młodzi piłkarze grali mecz towarzyski z reprezentacją USA. Według doniesień medialnych po meczu późną wieczorową porą czterech z nich zostało znalezionych w barze - wyjaśniał reporter Polsat News Piotr Kotwicki.

Wśród czterech piłkarzy znaleźli się: Jan Łąbędzki, Filip Rózga, Oskar Tomczyk i Filip Wolski.

Dyrektor sportowy PZPN: Nie wyobrażam sobie innej decyzji

- Bycie reprezentantem Polski to jest wielka nobilitacja, ale też szereg obowiązków, które zawodnicy muszą wypełnić. Nie wyobrażaliśmy sobie innej decyzji, zwłaszcza, że rozmawialiśmy o tej decyzji z klubami - mówił Polsat News Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN.

Jak zwrócił uwagę, patrząc na oświadczenia klubów, do których należą piłkarze, pojawiła się "duża jedność całego środowiska przeciw takiemu zachowaniu".

Młodzi piłkarze wyrzuceni z polskiej kadry

Do sprawy odniósł się również trener reprezentacji Marcin Włodarski, który przekazał, że jest "zdruzgotany, że dochodzi do takich sytuacji".

Jak przekazał reporter Polsat News Piotr Kotwicki, konsekwencje wobec piłkarzy nie muszą się kończyć na wydaleniu z reprezentacji. Klub Lech Poznań, do którego należą Filip Wolski i Oskar Tomczyk oficjalnie powiadomił, że konsekwencje pojawią się także po powrocie młodych piłkarzy do Polski.

- Surowe konsekwencje, surowe kary czekają na dwójkę naszych piłkarzy. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po ich powrocie do Polski, a to nastąpi we wtorek wieczorem. Uważamy, że takie zachowanie i niegodne reprezentowanie Polski piłkarza Lecha Poznań absolutnie nie mogą mieć miejsca - zaznaczył Maciej Henszel, rzecznik prasowy KKS Lech Poznań.

Piłkarze U-17 wyrzuceni z reprezentacji. "Bezdenna głupota"

W ocenie ekspertów afera może mieć wpływ na dalszy rozwój kariery młodych piłkarzy. - Ja bym to określił mianem bezdennej głupoty. Tak to trzeba określić. Wiem, że są to młodzi ludzie, że ludzie w tym wieku popełniają błędy. Wydawało mi się, że te czasy, kiedy alkohol królował w polskiej piłce od wieku juniorskiego to już są dawno za nami - uważa Dawid Cytrowski, komentator z Radia Poznań.

Pierwszy mecz polskiego zespołu zaplanowany jest na sobotę. Polacy zagrają z Japonią.

M. Mastalerek: W. Kosiniak-Kamysz mógł stracić życiową szansę

