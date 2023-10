Po zakończeniu wyjazdowego meczu Legii Warszawa z Az Alkmaar doszło do skandalicznych scen. Ochrona i policja zablokowała możliwość opuszczenia stadionu stołecznej drużynie. Doszło do ataku, przepychanek oraz naruszenia nietykalności cielesnej prezesa klubu Dariusza Mioduskiego. Dwóch piłkarzy stołecznej drużyny trafiło do aresztu.

Obecni na miejscu kibice i dziennikarze informują o agresywnym zachowaniu ochrony. Potwierdzają to również filmiki opublikowane w mediach społecznościowych. Do sprawy odnieśli się zarówno politycy obozu rządzącego, jak i partii opozycyjnych.

Atak na piłkarzy Legii Warszawa. "Przekroczenie uprawnień"

- Nagranie z napaści na piłkarzy wskazuje na możliwość popełnienia co najmniej kilku przestępstw. Jednym z nich jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy holenderskich. Drugie to naruszenie nietykalności cielesnej. Dziennikarze informują również o niepokojących sytuacjach przed rozpoczęciem meczu. Polscy kibice byli niewpuszczani w pewne miejsca tylko dlatego, że są polskimi obywatelami. Będziemy wnioskować do prokuratury o analizę sytuacji pod kątem dyskryminacji ze względu na narodowość. Jeśli w Alkmaar były osoby, które były świadkami takich zdarzeń, zachęcamy ich do kontaktu z organami ścigania - przekazał podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Michał Kobosko z Polski2050 Szymona Hołowni podkreślił, że sprawa "wymaga dokładnego wyjaśnienia".

To jest jakaś niewiarygodna historia, to co się wydarzyło po meczu @LegiaWarszawa w Holandii. Wymaga dokładnego wyjaśnienia. Legia jest najbardziej rozpoznawalnym polskim klubem w Europie. https://t.co/7jle7QNbe7 — Michal Kobosko (@michalkobosko) October 6, 2023

Polityk Konfederacji domaga się skutecznych działań ze strony polskich władz.

Patryk Jaki z Solidarnej Polski zadeklarował złożenie wniosku do Parlamentu Europejskiego. Chce, by w PE przeprowadzono debatę o naruszeniu praworządności przez Holandię.

Złożę wniosek w Parlamencie Europejskim o pilną debatę ws naruszenia praworządności przez Holandię.



Hipokryci uwielbiają pouczać innych o „praworządności” a sami stosują takie haniebne metody👇

I to nie pierwszy raz! Niedawno strzelali (!) do protestujących rolników.… https://t.co/hFSLZZEjej — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) October 6, 2023

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał do odpowiedzi UEFA.

A jak na skandaliczne sceny z Alkmaar zamierza zareagować @UEFA? Podczas spotkań w Polsce sprawdzany jest każdy szczegół, a tutaj wciąż nie ma żadnego stanowiska. Może czas, by federacja zaczęła reagować na REALNE przypadki zagrożenia bezpieczeństwa? — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 6, 2023

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zarzucił Holandii i politykowi z tego kraju Fransowi Timmermansowi łamanie praworządności, a policji praw człowieka