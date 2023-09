UEFA planuje przywrócić reprezentację Rosji do lat 17 do rozgrywek międzynarodowych. Stwierdzono, że "dzieci nie powinny być karane za działania dorosłych". Po inwazji na Ukrainę wszystkie rosyjskie drużyny zostały wykluczone. "Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować" - przekazał szef PZPN Cezary Kulesza.