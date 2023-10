Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli powiedział, że program Koalicji Obywatelskiej, który obejmuje tzw. 100 konkretów "już teraz przez ogromną większość ekspertów jest uważany za program absolutnie nierealistyczny". - Czyli jedno wielkie, wyborcze oszustwo - dodał.

- Jak na przykład potencjalni koalicjanci KO również dojdą do takiego wniosku, to być może zastanowią się za chwilę, czy chcą żyrować, podpisywać się pod takim wielkim oszustwem - dodał.

Tworzenie nowego rządu. Z kim rozmawia PiS?

Szef rządu podkreślał również, że "partia pana Tuska zgodziła się na nielegalną imigrację w ramach paktu migracyjnego". - Czy zgadzają się na to konserwatywni wyborcy PSL? Śmiem wątpić - dodał.

Pytany, z kim Prawo i Sprawiedliwość prowadzi rozmowy, jeśli chodzi o zyskanie większości, powiedział: "ze wszystkim, którzy chcą jako ludzie dobrej woli chcą przystąpić do takie koalicji, która jest koalicją stabilności i równowagi sił, a nie koalicją zemsty". - Widać już, że część naszych przeciwników politycznych chce rozhuśtać taki statek zemsty, a ja uważam, że Polska potrzebuje dzisiaj stabilności, spokoju, bezpieczeństwa, nie potrzebuje nielegalnych imigrantów - dodał.

Wojna w Izraelu. Premier o fali migracji

Szef rządu odnosząc się do szczytu, na którym omawiano konflikt izraelsko-palestyński, powiedział, że jednym z tematów poruszonych była kwestia bezpieczeństwa, a z tym wiąże się nielegalna imigracja.

- O ile wcześniej musieliśmy bardzo mocno stawiać kwestię naszego polskiego weta w tej sprawie, o tyle tutaj - chyba pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie - bardzo wiele państw zdało sobie sprawę z tego przed jakimi ryzykami stajemy - dodał.

Premier powiedział, że z konfliktem wiązać się z będzie ogromna fala migracji. - Tym razem w konkluzjach wskazuje się na możliwość przetransportowania wszystkich trendów terrorystycznych do Europy, czyli pojawienia się bojowników islamskich wraz z falami migracyjnymi - powiedział.

- Dzięki naszej konsekwentnej polityce nasz punkt widzenia został uszanowany. (...) Teraz mamy do czynienia z zapisami, które pokazują, że jeśli pojawi się nielegalny imigrant, taki którego państwo nie akceptuje, to mamy prawo do deportacji go do kraju pochodzenia - poinformował.

- "Tak" - dla ochrony granic zewnętrznych. "Nie" - dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi - ogłosił Morawiecki. - Od wielu miesięcy mówię na posiedzeniach Rady Europejskiej o konieczności skoncentrowania się na ochronie granice zewnętrznych, walce z przemytnikami i aktywnej polityce deportacji, jeżeli już pojawią się nielegalni imigranci - powiedział.

