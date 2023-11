W godzinach porannych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego miał miejsce wypadek z udziałem karetki pogotowia ratunkowego. Z informacji jakie przekazał nam rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. Grzegorz Różański wynika, że pojazd wjechał na przeszkodę.

Wypadek z udziałem karetki

- Karetka pogotowia najechała na powalone drzewo. Ranny został ratownik medyczny. Ma uraz oczu. Ze wstępnych informacji wiemy, że zmarł pacjent. Był to 90-letni mężczyzna, ale na razie nie wiadomo co było dokładną przyczyną zgonu. Raczej nie miało to związku z incydentem - powiedział.

W związku z bardzo silnym wiatrem minionej nocy strażacy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego interweniowali ponad 20 razy. St. kpt. Grzegorz Różański przekazał, że były to głównie zgłoszenia dotyczące powalonych drzew oraz gałęzi uniemożliwiających przejazd aut czy poruszanie się po chodnikach.

ZOBACZ: Orkan Ciaran nad Polską. Strażacy usuwają skutki wichur

Podobnie było na terenie całej Polski. Do godziny 23 w piątek strażacy odnotowali 391 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków wiatru wynikającego z orkanu Ciaran. Najwięcej incydentów pojawiło się na terenie województwa małopolskiego - 83 - i mazowieckiego - 75.