Znane są przypadki ataków orek na jachty i małe statki u wybrzeży Hiszpanii i Portugalii. Tym razem - w Cieśninie Gibraltarskiej - ofiarą drapieżników padł jacht pochodzący z Gdyni. Mimo prób ratunku ze strony Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, holowników portowych i marokańskiej marynarki wojennej, polska łódź zatonęła.

O wypadku jednostki nazywającej się Grazie Mamma poinformowała firma Morskie Mile w mediach społecznościowych. Jak uściśliła, cała załoga bezpiecznie udało się ewakuować na wybrzeże Hiszpanii.

W rozmowie z polsatnews.pl właściciel przedsiębiorstwa Lech Lewandowski wskazał, że nie wiadomo, dlaczego wzmagają się ataki orek na jachty w pobliżu Gibraltaru. Opowiedział również o spotkaniu innej łodzi jego firmy z orką.

- Mimo że pływamy w jedną i drugą stronę przez Cieśninę Gibraltarską co roku, to nie mieliśmy wcześniej takich wypadków. Nasz znajomy miał spotkanie z orkami. Skończyło się tylko podgryzieniem płetwy sterowej - opisał Lewandowski.

Atak orek. Jacht miał wytrzymać w każdych warunkach. "Wszystko da się zepsuć"

Zapytaliśmy właściciela firmy Morskie Mile o przygotowanie łodzi do specyficznych sytuacji, jakimi są ataki orek. Lech Lewandowski stwierdził, że jacht posiadał kategorię "A" i teoretycznie powinien wytrzymać każde warunki. Dodał, że "najwidoczniej nie był przygotowany na takie niedogodności".

- Przy takim nasileniu i agresji ze strony zwierząt pewien element nie wytrzymał. To było 45 minut, podczas których ciężkie i drapieżne zwierzęta atakowały płetwę sterową. Uderzenia były tak mocne, że nie pozwalały ustać na nogach. Chociaż konstrukcja jachtu jest bardzo wytrzymała to w tym momencie któryś element zawiódł. To nie wina jachtu, wszystko da się zepsuć - dodał.

Zatopiony jacht z Gdyni. Konieczna akcja ratunkowa

Właściciel Morskich Mil dopytywany o szkolenie załogi przed rejsami stwierdził, że obejmuje ono rozpisanie wszystkich możliwych sytuacji alarmowych - od najbardziej podstawowych po kroki ewakuacyjne. Jak dodał, jednostki są odpowiednio wyposażone.

- Na jachcie są tratwy ratunkowe i kamizelki pneumatyczne. Dokładnie omawia się wszystkie kroki w taki sposób, żeby każdy wiedział, co ma robić w sytuacji zagrożenia. W tym przypadku, gdy zrobiło się poważnie i nastąpił przeciek, została wezwana pomoc. Sześć osób z pokładu zostało ewakuowanych przez łódź ratowniczą - skwitował swoją wypowiedź Lech Lewandowski.

Grazie Mamma powróci. Właściciel zapowiada rekonstrukcję

W mediach społecznościowych firma Morskie Mile przekazała informację o chęci odbudowy zatopionej łodzi.

"Jacht ten był dla nas wszystkim co najwspanialsze w żeglarstwie morskim. Na pokładzie zawiązały się długoletnie przyjaźnie. Pływaliśmy tym jachtem po najpiękniejszych miejscach Europy i atlantyckich archipelagów, szkoliliśmy licznych jachtowych sterników morskich, odkrywaliśmy piękne i nieznane, smakowaliśmy śródziemnomorskie specjały i żeglowaliśmy, żeglowaliśmy, żeglowaliśmy. Bardzo dobre wspomnienia przeniesiemy na Grazie Mamma II. Miłość do morza zawsze zwycięża, a przyjaźnie pozostaną z nami" - czytamy we wpisie.