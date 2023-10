W piątek wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące poszukiwanego Grzegorza Borysa. Mężczyzna miał zostać zauważony przez 19-latka. Według jego zeznań podejrzany palił ognisko, a gdy zauważył, że jest obserwowany, zaczął grozić nastolatkowi nożem.

ZOBACZ: Gdynia: Poszukiwania Grzegorza Borysa. Jest nowy trop, zmieniono taktykę



Na miejsce od razu skierowano policjantów. Jednak nie potwierdzili oni zgłoszenia.

Fałszywe zgłoszenie dotyczące Grzegorza Borysa

Z komunikatu zamieszczonego przez służby wynika, że mundurowi od razu mieli podejrzenia co do prawdziwości zgłoszenia. Po zbadaniu miejsca utwierdzili się, że mają do czynienia z fałszywą informacją. Funkcjonariusze ustalili, kto zadzwonił na numer alarmowy. Okazało się, że był to 19-latek mieszkający w województwie warmińsko-mazurskim.



Mężczyznę zatrzymano. Odpowie za "utrudnianie postępowania karnego dotyczącego zabójstwa oraz czynności poszukiwań podejrzanego Grzegorza Borysa prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku".

ZOBACZ: Gdynia. Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Śmigłowce, psy tropiące i setki policjantów



"Przekazywał funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni fałszywe informacje o miejscu pobytu Grzegorza Borysa, to jest czyn z art. 239 par. 1 Kodeksu Karnego" - zaznaczyła Pomorska Policja.



Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Grzegorz Borys - poszukiwany za zabójstwo sześcioletniego syna - pozostaje nieuchwytny. Sobota będzie dziewiątym dniem obławy.