75-latka z miasta Pawia w północnych Włoszech próbowała przekonać swoich dorosłych synów w wieku 40 i 42 lat do tego, by zamieszkali samodzielnie. Każdy z nich miał pracę i środki na utrzymanie, jednak nie chcieli zdecydować się na wyprowadzkę - podała lokalna gazeta "La Provincia Pavese".

Dziennik donosi, że według relacji matki synowie nie uczestniczyli w wydatkach ani pracach domowych.

Sprawa trafiła do sądu. Sędzia z Pawii, Simona Caterbi, wydała nakaz eksmisji mężczyzn. Mają oni czas na wyprowadzkę do 18 grudnia - pisze "The Guardian".

Włochy. "Duże dzieci" mieszkają z rodzicami

Według danych z 2022 r. prawie 70 proc. osób w wieku od 18 do 34 lat we Włoszech nadal mieszka z rodzicami - podaje dziennik. Liczba młodych dorosłych pozostających dłużej w domu rodzinnym wzrosła w ostatnich latach, głównie w wyniku trudnych warunków ekonomicznych.

Badanie z 2019 r. wykazało, że spośród młodych dorosłych mieszkających w domu 36,5 proc. było studentami, 38,2 proc. miało pracę, a 23,7 proc. jej szukało.

Dorośli mieszkający z rodzicami nazywani są we Włoszech mianem "bamboccioni" ("duże dzieci"). Jak przypomina "The Guardian", termin ten został po raz pierwszy użyty przez jednego z włoskich polityków w 2007 roku w celu wyszydzenia dorosłych wciąż mieszkających z rodzicami.

