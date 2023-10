"Najbrzydszy Włoch" to tytuł przyznawany każdego roku we włoskiej miejscowości Piobbico przez założony tam Klub Brzydali. W 2023 roku to nietypowe wyróżnienie zdobył żyjący w miasteczku Daniele Isabettini, dla którego było to już piąte zwycięstwo z rzędu. Mężczyzna deklaruje, że jest dumny ze swojego wyglądu, a tytuł "najbrzydszego Włocha" przyczynił się do znaczącej poprawy jakości jego życia.