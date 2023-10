Kasjer banku, który został zwolniony dyscyplinarnie za złe zachowanie wobec klientów, ma zostać przywrócony do pracy - orzekł sąd w Cremonie na północy Włoch. Argumentowano, że mężczyzna pracował w "stresogennym środowisku zawodowym", co miało przyczynić się do gorszej jakości wykonywanych przez niego usług i wrogości wobec klientów.