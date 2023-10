Dokąd tupta nocą jeż? Leśnicy zdradzają odpowiedź

Dokąd tupta nocą jeż? To zagadka, która w dzieciństwie nurtowała wiele osób oglądających program "Domowe przedszkole". Tajemnicę tych małych zwierząt postanowiły rozwiązać Lasy Państwowe.

"Dokąd tupta nocą jeż?" - pytało dziecko w piosence, która rozpoczynała popularny w latach 80. i 90. program dla dzieci "Domowe przedszkole".

Zagadkę, która przez lata nurtowała całe pokolenie widzów postanowiły rozwiązać Lasy Państwowe. "Przychodzimy z rozwiązaniem tej zagadki, i przy okazji zdradzimy kilka sekretów tych maluchów" - poinformowali na Facebooku.

Jak się okazuje te małe zwierzęta wykorzystują nocne wędrówki na poszukiwanie pożywienia.

"Jeże choć niepozorne potrafią przejść podczas nocnych wędrówek ok. 3 km! Zjadają podczas takiej nocnej eskapady Ok 200-250 g owadów" - poinformowali leśnicy.

Pracownicy Lasów Państwowych przypomnieli również, że jesień to pora roku, kiedy powinniśmy szczególnie uważać na jeże, ponieważ szukają one wtedy schronienia na zimę.

"Jeże zimują bardzo często w parkach, ogrodach w stertach liści. Okres października to ten czas kiedy pomału zapadają w sen zimowy. Dlatego apelujemy nie palcie liści! To jest ich dom na czas zimy!" - czytamy.

W dalszej części wpisu leśnicy zdradzili również kilka innych "jeżowych ciekawostek".

"Na grzbiecie dorosłego jeża znajduje się ok 7,5 tys. kolców! Co ciekawe jeż w ciągu całego swojego życia (do 10 lat) zmienia je aż 3 razy" - czytamy.

"Jeże potrafią wspinać się na niewielkie wysokości oraz doskonale pływać!" - dodano.



"Jeże nie trawią laktozy i nie nabijają na kolce jabłek. Jabłka są obecne w menu jeży natomiast głównie to mięsożercy. Jedzą owady, ślimaki, żaby, nawet małe gryzonie. W naszym ogródku nie pogardza karmą dla naszych pupili" - informują Lasy Państwowe.

