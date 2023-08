Miauczenie kota – co oznacza? Różne rodzaje miauczenia

Koty traktują miauczenie jako jeden ze sposobów komunikacji. Co istotne, jest on skierowany głównie do człowieka, mało wrażliwego na pozostałe „znaki” wysyłane przez te inteligentne czworonogi. Właściciele kotów często zauważają, że wydawane przez nie odgłosy przyjmują rozmaitą głośność i tony. Jakie są rodzaje miauczenia kota? Co ono oznacza? Sprawdź!

Miauczenie kota i inne odgłosy

Koty wykorzystują bardzo szeroki zakres dźwięków – obejmuje on przedział od 45 Hz aż do 64 kHz. Człowiek nie jest w stanie usłyszeć ich wszystkich. Wysokie tony wykorzystują m.in. kocięta do komunikowania się z matką.

Ogólnie rzecz biorąc, dźwięki wydawane przez koty można podzielić na:

neutralno-przywołujące – klasyczne miauczenie, krótkie miauknięcia identyfikacyjne, pomruki na powitanie;

wywołane ekscytacją lub pobudzeniem – „świergot”, „szczekanie” lub skrzeczenie, trel, pisk itp.;

wyrażające zadowolenie – mruczenie,

negatywno-odstraszające lub grożące – syczenie, warczenie, buczenie;

wyrażające ból, strach lub frustrację – przeciągłe miauczenie, jęczenie.

Co oznacza miauczenie kota?

Doświadczeni właściciele często uczą się rozpoznawać, co oznacza miauczenie kota. Początkujący mogą mieć z tym jednak problem. Należy pamiętać, aby przy interpretacji brać pod uwagę kontekst sytuacyjny oraz unikalne cechy osobnicze. Koty są indywidualistami, dlatego każdy z nich stosuje nieco inne metody komunikacji. Niektóre osobniki są bardziej „gadatliwe” i potwierdzają miauknięciem niemal każdą czynność czy słowo od swojego opiekuna.

Najczęściej miauczenie kota należy traktować podobnie jak płacz dziecka. Zwykle oznacza ono chęć zakomunikowania właścicielowi pewnej potrzeby. Poszczególne rodzaje miauczenia kota mogą oznaczać, że kot:

jest głodny,

chce zwrócić na siebie uwagę,

chce wyjść na zewnątrz,

wita się z właścicielem,

skarży się (np. na brudną kuwetę),

odczuwa lęk,

odczuwa ból, złe samopoczucie,

nudzi się, potrzebuje stymulacji.

Warto również wiedzieć, że koty obserwują reakcje swojego opiekuna na poszczególne dźwięki i jeśli na dany głos reaguje zgodnie z ich oczekiwaniami, będą posługiwały się nim częściej. Jeśli zatem głośne miauczenie kota sprawia, że napełniasz jego miskę jedzeniem, możesz się spodziewać podobnych „koncertów” znacznie częściej.

Marcowe miauczenie kota – dlaczego koty miauczą w marcu?

Marcowe miauczenie kota to dość charakterystyczne zawodzenie, które ma związek z okresem godowym kotów. Głośne i przeciągnięte dźwięki wydają kotki, które przywołują w ten sposób partnerów. Następnie niejednokrotnie można usłyszeć odgłosy walk kotów bijących się o partnerkę. Miauczenie kota w rui to również pełen bólu krzyk, który towarzyszy końcowi kopulacji. Cały cykl może się powtarzać wielokrotnie w ciągu doby i zwykle trwa kilka dni. Nie warto jednak czekać, aż kotka poczuje potrzebę szukania partnera. Wczesna kastracja to najlepszy sposób, aby oszczędzić jej bólu i nie sprowadzać na świat kolejnych kociąt.

red/ Polsatnews.pl