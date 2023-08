Pies do bloku – rasy psów do mieszkań i małych przestrzeni

To mit, że pies potrzebuje dużego domu i ogrodu, aby mógł się „wybiegać”. Przy częstych spacerach i odpowiedniej opiece wiele ras może z powodzeniem żyć na małej przestrzeni. Jaki pies do bloku będzie najlepszy dla Twojej rodziny? Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ras, które nadają się nawet do kawalerki.

Wybrane rasy psa do bloku

Jaki pies do bloku sprawdzi się najlepiej? Najczęściej zaleca się wybór tych ras, które nie są przesadnie energiczne. Wymienione poniżej rasy to spokojne, łagodne psy do mieszkań, które mogą być szczęśliwe nawet u boku domatora.



Mops to dość popularna rasa psa do bloku. Mopsy są spokojne i przyjazne. Lubią się bawić, ale źle znoszą duży wysiłek. Jest to niewielka rasa, dlatego mops może komfortowo żyć nawet w małym mieszkaniu.



Buldog francuski to pies podobnej wielkości o urzekającym wyglądzie i przyjaznym temperamencie. Buldogi to świetne psy do mieszkań, ponieważ preferują krótkie, spokojne spacery i dużą ilość odpoczynku, a ponadto są raczej ciche.



Maltańczyk to kolejny niewielki pies, który jest łagodny, inteligentny i nie ma problemu z mieszkaniem na niewielkim metrażu, a jednocześnie jest bardzo rodzinny. Potrzebuje jednak kilku spacerów dziennie.



Cocker-spaniel to średniej wielkości pies do bloku. Może żyć w mieszkaniu, ale musi mieć zapewnione sporo ruchu. Świetnie sprawdzi się więc dla aktywnego właściciela, który spędza dużo czasu na świeżym powietrzu.

Cavalier King Charles Spaniel to niewielka i bardzo urocza rasa psa do bloku. Są to zwierzęta, które szybko adaptują się do nowych warunków i trybu życia opiekuna, dlatego nie są im straszne nawet częste przeprowadzki. Nie potrzebują dużych przestrzeni ani bardzo dużej ilości ruchu. Świetnie sprawdzają się jako psy rodzinna. Należy jedynie pamiętać, że nie powinny zostawać długo same w domu, bo źle znoszą samotność.



Wymieniając rasy psów do mieszkań, nie powinno się pomijać również kundelków, czyli przedstawicieli rasy mieszanej. Zwykle są one bardzo wierne i dostosowują się do trybu życia właściciela. Przed adopcją kundelka zwykle można poznać jego cechy osobnicze i sprawdzić, czy dopasuje się do Twojej rodziny. Z całą pewnością warto rozważyć przygarnięcie psa do mieszkania ze schroniska – będzie on wdzięczny na ciepły i kochający dom jak żaden inny pies.

Duże rasy psa do bloku

Czy w bloku mogą mieszkać tylko małe psy? To zdecydowanie mit! Należy mieć jednak na uwadze metraż mieszkania i to, że pies (oraz jego rzeczy – miski, legowiska, zabawki itp.) zajmuje trochę miejsca. Oczywiście im większa rasa, tym trudniej będzie zapewnić czworonogowi i wszystkim domownikom komfort w małym mieszkaniu. Większe rasy w zaawansowanym wieku częściej mają też problemy ze stawami, co może im utrudnić chodzenie po schodach – dlatego wygodniej im będzie w bloku z windą.



Jeśli tylko będziesz w stanie zapewnić psu odpowiednia ilość ruchu i komfortowe warunki bytowe, w mieszkaniu może zamieszkać pupil każdych rozmiarów.

red/ Polsatnews.pl