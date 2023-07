Egzotyczne zwierzęta. Które z nich możesz hodować w swoim domu?

Pies, kot, chomik czy królik to częsty wybór osób, które decydują się na zaproszenie do domu zwierzaka. Niektórym marzą się jednak nieco bardziej oryginalni pupile, jak jeż pigmejski, kot bengalski czy legwan. Ich hodowla wymaga jednak wiedzy, a także zapewnienia odpowiednich warunków. Poznaj egzotyczne gatunki, które można hodować w domu!

Egzotyczne zwierzęta domowe – o czym musisz wiedzieć?

Nietypowe zwierzęta domowe nie tylko wyglądają inaczej niż tradycyjni pupile, ale także mają zupełnie inne potrzeby i usposobienie. Zanim więc zdecydujesz się na węża czy fenka, poznaj specyfikę gatunku i rozważ, czy będziesz w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki. Co to znaczy odpowiednie? Takie, które są zbliżone do jego naturalnego środowiska życia.

Musisz także pamiętać, że z nietypowym pupilem nie zaprzyjaźnisz się tak, jak z psem czy królikiem. Egzotyczne zwierzęta domowe (jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało) traktują bowiem człowieka raczej jako źródło pożywienia niż jak towarzysza zabawy.

Nietypowe zwierzęta domowe – najczęściej wybierane gatunki

Do najchętniej wybieranych gatunków należą jeże pigmejskie, fenki, skunksy oraz koty bengalskie. Czym charakteryzuje się każdy z tych gatunków?



Jeż pigmejski



To urocze, nieduże stworzenie o łagodnym usposobieniu. W hodowli nie stwarza problemów – wystarczy zapewnić mu schronienie w postaci ogrzewanego terrarium i odpowiedni pokarm: owady, owoce i korzonki. W odpowiednich warunkach jeż pigmejski może przeżyć nawet 8 lat.

Fenek



Przypomina psa z dużymi uszami, co czyni go jednym z bardziej uroczych egzotycznych zwierząt domowych. Fenek nie jest jednak tak przyjazny, na jakiego wygląda. Niechętnie towarzyszy człowiekowi i nie jest skory do zabaw. Może być także agresywny, dlatego lepiej nie wybierać go jako pupila dla dzieci. Hodowla fenka wymaga dużego nakładu pracy – tylko wtedy jest szansa go nieco udomowić. Ważne jest także zapewnienie mu odpowiedniego pożywienia, które w środowisku naturalnym stanowią ptaki, małe gady i jaja.

Skunks



Posiadanie skunksa może wydawać się nieco szalone, bo zwierzaki te znane są przede wszystkim z rozpylania w chwili zagrożenia bardzo nieprzyjemnego zapachu. Wersje hodowlane skunksów nie mają jednak gruczołu odpowiadającego za wydzielanie tego zapachu, zatem ich właścicielom nie grozi nieprzyjemny atak. Skunksa nie da się udomowić tak jak kota czy psa, są to jednak dosyć wdzięczne do hodowania zwierzęta egzotyczne. Cechują je leniwe usposobienie, spokojna natura i brak agresywnych zachowań.

Kot bengalski



Kot bengalski jest krzyżówką kota domowego z dzikim kotem bengalskim. To zwierzę o niezwykłej urodzie, które jednak nieco różni się temperamentem od domowych mruczków. Jest bardzo przywiązany do człowieka i lojalny, jednak proces nawiązywania więzi z opiekunek trwa długo i wymaga sporo pracy. Koty bengalskie są bardzo aktywne, ciekawskie i chętne do zabawy. Bengale są bardzo terytorialne – gdy ktoś wtargnie na ich teren, potrafią nawet warczeć jak psy! Choć koty te maja egzotyczne pochodzenie, nie wymagają specjalnych warunków. Warto karmić je wysokojakościową karmą i zapewnić odpowiednio dużą kuwetę.

Posiadanie egzotycznego zwierzaka nie jest obecnie niczym dziwnym – węże, skunksy, pająki czy inne tropikalne gatunki pojawiają się w domach coraz częściej. Ich hodowla co prawda nie wymaga specjalnych pozwoleń, warto natomiast dowiedzieć się jak najwięcej o swoim przyszłym pupilu. Wiele gatunków ma bowiem dość wysokie wymagania i zupełnie inne usposobienie od powszechnie znanych zwierząt.

