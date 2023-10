W niedzielę Polki i Polacy oddali swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Najlepszy wynik w głosowaniu na posłów osiągnęło PiS - 35,38 proc. Ten rezultat nie pozwala jednak partii rządzącej na przewagę w izbie niższej. Uzyska tam 194 mandaty, gdy większość wynosi 231.

Nowy rząd prawdopodobnie utworzą Koalicja Obywatelska (30,70 proc., 157 mandatów), Trzecia Droga (14,40 proc., 65 mandatów) oraz Nowa Lewica (8,61 proc., 26 mandatów).

"Nie będę ściemniał, że jest inaczej"

Wyniki wyborów skomentował w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

- Czekamy aż prezydent RP powierzy misję tworzenia rządu ugrupowaniu, które uzyskało najlepszy wynik wyborczy - powiedział.

Jak stwierdził "tak było zawsze". - Myślę, że tak stanie się również teraz. Zawsze każdy prezydent niezależnie od tego, czy był z prawicy, czy z lewicy powierzał misję tworzenia rządu zwycięskiej partii - podkreślił. Przypomniał również, że w innych europejskich krajach wygląda to podobnie.

Czarnecki pytany, czy wierzy, że PiS będzie potrafiło stworzyć koalicję i mieć sejmową większość odpowiedział, że "życie pokaże". - Jest to misja trudna, a nawet bardzo trudna. Nie będę ściemniał, że jest inaczej - dodał.

- Nasi oponenci polityczni z opozycji nie powinni tak przebierać nogami, niech poczekają, tak żeby uszanować ten obyczaj - zaapelował.

Czarnecki wskazuje na głosy młodych ludzi

Pytany o diagnozę pyrrusowego zwycięstwa PiS w wyborach Czarnecki zwrócił uwagę, że jego partia uzyskała "bardzo dobry wynik jeśli chodzi o ilość głosów". Problematyczna okazała się jednak "zdolność koalicyjna".

- Jest to wynik tylko o 1,5 proc. mniejszy niż osiem lat temu, gdy uzyskaliśmy większość bezwzględną w Sejmie - powiedział. - W tej powyborczej rzeczywistości chodzi nie o kwestię złego wyniku wyborczego, ale bardziej o kwestię naszych zdolności koalicyjnych - zauważył.

WIDEO: Ryszard Czarnecki w "Gościu Wydarzeń"

"Wysyłanie prezesa na emeryturę to gorzej niż zbrodnia"

Czarnecki nie zgodził się natomiast opinią, że prezes PiS powinien wziąć na siebie winę za przegrane wybory i odejść z polityki.

- Jarosław Kaczyński jest wielką wartością dla PiS, bo on to wszystko scala. Powinien nadal być prezesem i oby to trwało jak najdłużej, bo jest największym autorytetem - powiedział.

- Dlatego wysyłanie Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę to gorzej niż zbrodnia, to błąd - powiedział, cytując francuskiego polityka Charlesa-Maurice'a de Talleyranda.

Czarnecki skomentował również zapowiedź Donalda Tuska, że odblokuje środki z KPO. - Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Lider PO obiecywał, że te pieniądze będą dzień po wyborach, a już minęło pięć dni. To nie jest takie bardzo proste i oczywiste - stwierdził.

Jednocześnie zauważył, że "gdyby się okazało, że Donald Tuska magicznie odblokuje te pieniądze, będzie to oznaczać, że przyczyny ich zamrożenia były czysto polityczne".

