Rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka zwrócił się do posła PiS Kazimierza Smolińskiego o dwie bańki mleka. Przed rokiem na antenie Polsat News politycy założyli się o to, czy PiS odda władzę. Stawką były wspomniane banki mleka. Motyka twierdzi, że wygrał zakład i chce teraz odebrać swoją nagrodę.

12 września 2022 roku Miłosz Motyka z PSL, Kazimierz Smoliński z PiS i Katarzyna Lubnauer z KO byli gośćmi w programie "Debata Dnia" na antenie Polsat News. W jego trakcie politycy zawarli nietypowy zakład. Teraz Motyka chce odebrać swoją nagrodę.



Dzień przed programem Michał Pierończyk wygrał wybory na prezydenta Rudy Śląskiej. W pierwszej turze z wyścigu odpadł kandydat PiS Marek Wesoły, którego osobiście poparł Jarosław Kaczyński.

Zakład o dwie bańki mleka

Na podstawie wyników z Nowej Rudy Miłosz Motyka wróżył schyłek władzy PiS.



- Ta władza się po prostu kończy. Wczoraj Ruda Śląska, jutro cała Polska - zadeklarował rzecznik prasowy PSL.

ZOBACZ: Wyniki wyborów. Kto dostał się do Senatu?



Jego słowa wywołały reakcję Kazimierza Smolińskiego.



- To samo mówiliście przed poprzednimi wyborami - skontrował poseł PiS.



Pozostając przy swojej tezie Motyka zaproponował Smolińskiemu zakład o to, czy PiS straci władzę. Stawką miały być dwie bańki mleka.



Poseł PiS przystał na propozycję. Katarzyna Lubnauer potwierdziła zakład symbolicznym "przecięciem" uściśniętych dłoni polityków.

WIDEO: Zakład o wynik wyborów

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PiS prawdopodobnie straci władzę. Motyka chce odebrać nagrodę

Wynik wyborów z 15 października nie był dla PiS korzystny. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 194 mandaty, istotnie mniej niż 231, które zapewnia samodzielne rządzenie. Ten próg przekroczyłaby koalicja KO-Trzecia Droga-Lewica. Partie uzyskały łącznie 248 mandatów.

ZOBACZ: Przemysław Czarnek w "Gościu Wydarzeń": Wynik wyborczy to dobra ocena naszych rządów



Wiele wskazuje na to, że PiS nie stworzy rządu w nadchodzącej kadencji. Miłosz Motyka uznał więc, że wygrał zakład z Kazimierzem Smolińskim i zwrócił się po nagrodę.



"Panie Kazimierzu Smoliński – tracicie władzę. Czekam na dwie bańki mleka" - napisał na platformie X (wcześniej Twitter), załączając do wątku dowód zawarcia zakładu.

Panie @KaziSmolinski – tracicie władzę. Czekam na dwie bańki mleka 😎 https://t.co/8CggHQph80 — Miłosz Motyka (@motykamilosz) October 18, 2023

Słodko-gorzkie zwycięstwo

Czas pokaże czy rzecznik PSL otrzyma swoją nagrodę. Już teraz wiadomo jednak, że Motyka nie zasiądzie w ławach sejmowych w nadchodzącej kadencji. Trzecia Droga zdobyła w okręgu jeden mandat, a on osiągnął trzeci najlepszy wynik na liście.



Do Sejmu dostał się za to Kazimierz Smoliński. Zrobił to z drugim najlepszym wynikiem wśród kandydatów PiS w okręgu nr 25.