Stowarzyszenie Marsz Niepodległości ogłosiło tegoroczne hasło imprezy

- Hasłem Marszu Niepodległości w 2023 roku będzie: "Jeszcze Polska nie zginęła" - oświadczył podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Bartosz Malewski.

- Jesteśmy w szczególnej sytuacji politycznej od 15 października, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Wybory za nami. Wiemy jakie są wyniki, ale nie wiemy do końca, kto będzie rządził. Od kilku dni obserwujemy utarczki między politykami poszczególnych partii co do stanowisk i kwestii dotyczących programu nowego rządu - mówił.

"Sprawy ważne dla Polski"

Dodał, że "chcemy w tym momencie przypomnieć o sprawach ważnych". - Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, a politycy jak gdyby o tym fakcie zapomnieli - stwierdził szef stowarzyszenia.

- Musimy wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego. Stąd hasło pod którym - jak się wydaje - powinien podpisać się każdy - dodał.

"Hasło wyraża nasze stanowisko"

Malewski wskazał też, że problemem mogą okazać się zmiany zachodzące w Brukseli. - Nie możemy zapominać o tym że czekają nas prawdopodobnie spory z UE. Niezależnie od tego kto będzie rządził. Zmiany traktatów unijnych będą wpływały na suwerenność i samodzielność Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego to hasło, które wyraża nasze stanowisko - wyjaśnił.

Za sztab organizacyjny Marszu będzie odpowiadał Marcin Kowalski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a strażą zajmie się Mateusz Marzoch, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

W zeszłym roku marsz odbywał się pod hasłem "Silny Naród - Wielka Polska". Impreza organizowana jest 11 listopada w Warszawie podczas Narodowego Święta Niepodległości.

Kontrowersje związane z Marszem Niepodległości

Organizacja Marszu Niepodległości w ostatnich latach spotykała się ze sprzeciwem władz stolicy i części środowisk politycznych.

Kilka razy podczas marszu doszło do zamieszek, bójek z policją oraz rozrób i niszczenia miejskiej infrastruktury, z tej racji także ściągnięto do Warszawy znaczne policyjne posiłki.

W 2020 roku uczestnicy marszu doprowadzili do pożaru mieszkania obok trasy pochodu. Ogień pojawił się wskutek wrzucenia racy na przyłączony do niego balkon.

