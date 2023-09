Znak "nakazu wyjazdu z Radomia" zaprezentował kandydatowi PiS z tego miasta Robertowi Bąkiewiczowi jego konkurent z KO Konrad Frysztak. Organizator Marszu Niepodległości zadeklarował też, że jeśli dostanie się do Sejmu, będzie walczył o prawa kobiet. - Człowiek który odbiera prawa kobietom. Radomianie nie zgadzają się na to, by to była twarz radomskiej polityki - powiedział Frysztak o Bąkiewiczu.

W poniedziałkowej "Debacie Dnia" zmierzyli się kandydaci do Sejmu z okręgu radomskiego. Robert Bąkiewicz znany jest m.in z organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie. Założyciel Straży Narodowej wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości.

W tym samym okręgu o reelekcję będzie ubiegał się poseł Konrad Frysztak (Platforma Obywatelska), który w latach 2014-2019 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Radomia.

R. Bąkiewicz: Nie ma takich trybun, za które się sprzedaje suwerenność

Politycy dyskutowali też o kwestii brakujących trybun na radomskim stadionie, gdzie w sobotę Bąkiewicz oglądał mecz tamtejszej drużyny - Radomiaka. - Nie afirmowałem się z własną osobą na stadionie, raczej spokojnie obserwowałem mecz i dyskutowaliśmy, jak wygląda dzisiejsza Ekstraklasa - opisał Bąkiewicz.

Frysztak zauważył, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, z których można by sfinansować dodatkowe miejsca dla widzów, są zablokowane przez działania Zjednoczonej Prawicy.

- Nie ma takich trybun, za które się sprzedaje suwerenność - powiedział Bąkiewicz, odpierając zarzuty kontrkandydata. - My możemy pobudować te trybuny za polskie pieniądze - dodał, twierdząc, że Unia Europejska wykorzystuje środki z KPO jako narzędzie wywoływania presji na Polskę i szantażu.

- Krajowy Plan Odbudowy to są pieniądze, które w jasny sposób uniezależniają nas od Wschodu. Negowanie zjednoczonej wspólnoty europejskiej, negowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest wpychanie nas w ręce Rosji - odparł polityk KO.

K. Frysztak: Radomianie nie zgadzają się na to, by to była twarz radomskiej polityki

W programie pojawił się wątek wydarzeń sprzed dwóch lat, gdy powstanka warszawska Wanda Traczyk-Stawska ze sceny na Placu Zamkowym uciszała kontrmanifestację prowadzoną przez Bąkiewicza środowisk narodowych, przeszkadzającą jej w przemowie.

Bąkiewicz tłumaczył w "Debacie Dnia", że organizacje narodowe od zawsze otaczają powstańców warszawskich opieką. Na dowód przyniósł ze sobą zdjęcie z podpułkownikiem Henrykiem Jerzym Filipskim ps. "Jeremi". Przy okazji zarzucił politykom KO wykorzystywanie powstańców do własnych celów politycznych:

- Pan Donald Tusk, tak jak pan Trzaskowski, uprzedmiotawia wielu weteranów - powiedział Bąkiewicz - Pan Donald Tusk wziął na tarczę panią Traczyk-Stawską - stwierdził kandydat z list Zjednoczonej Prawicy.

WIDEO: Robert Bąkiewicz i Konrad Frysztak w "Debacie Dnia"

Frysztak również posłużył się rekwizytem - pokazał zdjęcie krzyczącego Roberta Bąkiewicza z manifestacji. - Radomianie nie zgadzają się na to, by to była twarz radomskiej polityki (...). Człowiek, który wykrzykuje na Wandę Traczyk-Stawską, człowiek który odbiera prawa kobietom - powiedział.



Bąkiewicz skontrował, że "każdemu można zrobić zdjęcie, nawet najpiękniejszemu komuś zrobić ohydne zdjęcie". - Tym zdjęciem można straszyć małe dzieci - przyznał, odnosząc się do fotografii ze swoim wizerunkiem.

R. Bąkiewicz: Oczywiście, że będę walczył o prawa kobiet

Bąkiewicz, na którym ciąży nieprawomocny wyrok za naruszenie nietykalności cielesnej Katarzyny Augustynek, znanej jako "Babcia Kasia", stwierdził, że jako poseł "oczywiście będzie bronił praw kobiet". Jednocześnie odniósł się do protestów kobiet w związku ze Strajkiem Kobiet, kiedy to na czele Straży Narodowej organizował "obronę kościołów" przed uczestnikami demonstracji.

- Ja w domu byłem nauczony ogromnego szacunku do kobiet (…) natomiast nie można wykorzystywać sytuacji, w której chuliganeria, rewolta, bolszewia, która atakowała kościoły ma być nietykalna - powiedział kandydat PiS.

Bąkiewicz odniósł się też do stanowiska episkopatu - Kościół chce zakazu aborcji z powodu "zaburzeń psychicznych", co zawęża przesłankę medyczną do wykonania aborcji ze względu na stan zdrowotny matki. Kandydat PiS zgodził z proponowanym rozszerzeniem zakazu, a stanowisko episkopatu określił jako "jak najbardziej katolickie".

- Ta przesłanka zaczęła być pewną furtką do dokonywania aborcji (…). Wiem, bo widziałem statystyki, które pokazują, że zwiększa się ilość aborcji w polskich szpitalach - powiedział Bąkiewicz, powołując się na rozmowę z osobą z organizacji pro-life.

Pod koniec debaty poseł Frysztak wyciągnął kolejny przedmiot, tym razem była to tablica imitującą znak drogowy. - Pan pewnie widział kiedyś znak zakazu wjazdu. To jest znak nakazu wyjazdu z Radomia. Miasto nie chce takich poglądów, jakie pan niesie (...) Radom to miasto tolerancyjne, miasto otwarte, miasto europejskie i proszę to sobie zapamiętać - powiedział poseł KO.

