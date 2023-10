Z uwagi na braki w armii, Rosja zaczęła rekrutować do wojska obywateli Serbii. Od początku wojny Moskwa wprowadziła szereg nowych zasad, które zachęcają obcokrajowców do podjęcia walk w Ukrainie. Putin m.in. skrócił minimalną długość służby wojskowej dla obcokrajowców z pięciu do jednego roku i zaoferował przyspieszoną rekrutację, dzięki czemu ochotnicy niemal od razu są wysyłani na front.