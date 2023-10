- Wrogie stanowisko Polski wobec Rosji jest absurdalne - ocenił we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas rozmowy z dziennikarzami w Pekinie.

Rosja. Dmitrij Pieskow: Polacy nas nie lubią

- Uważamy, że to absurdalne, że dwa sąsiednie państwa są tak wrogie wobec siebie, przy czym nie dzieje się to z naszej winy - powiedział, cytowany przez serwis Izwiestija. - Polacy nas nie lubią, nie przyjaźnią się z nami, zajmują bardzo wrogie stanowisko we wszystkich sprawach, które nas dotyczą. Nam się to nie podoba - stwierdził.

W ocenie Pieskowa obecnie nie widać szans na to, by stosunki między Polską i Rosją się zmieniły. - Teraz w polskim establishmencie nie ma chyba żadnych oznak, które wskazywałby na potrzebę przywrócenia stosunków z Rosją - dodał.

Stanisław Żaryn ostrzega przed naciskami Rosji

Na słowa rzecznika zareagował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. W serwisie X stwierdził, że Pieskow "kontynuuje ataki propagandowe na Polskę, kolportując kłamstwa o 'rusofobii RP'".



"Słowa Pieskowa oczerniają Polskę, ale także zwiastują naciski, by następny rząd 'znormalizował' stosunki z Rosją. (…) Komentarz Pieskowa i część identyfikowanych już działań informacyjnych zwiastują próby wymuszenia zmian politycznych na rządzie opartym na nowej większości sejmowej" - napisał.

Stanisław Żaryn przypomniał, że Rosja wielokrotnie atakowała polski rząd "przekonując, że jest on odpowiedzialny za 'rusofobię' na Zachodzie, a 'nienawiścią do Rosji' szkodzi Polsce i Polakom".



"Obecnie należy się spodziewać nacisków, by następny rząd zmienił politykę wobec Rosji" - ostrzegł.

