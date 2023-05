Prezydent podjął decyzję po tym, jak obywatele Serbii starli się z kosowską policją w gminie Zvecan. Lokalne media podały, że kosowska policja wystrzeliła gaz łzawiący w zgromadzony tłum.

Polityk zwrócił się do przedstawicieli krajów NATO, aby ci doprowadzili do powstrzymania przemocy wobec Serbów.

Portal kosovo-online.com donosi, że funkcjonariusze kosowskiej policji otoczyli budynki gmin Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. W miastach uruchomiono syreny alarmowe.

Na ulicach miast na północy Kosowa zgromadziły się tłumy ludzi. W sieci pojawiają się komentarze o odgłosach strzałów.

Ministerstwo Obrony Serbii: Sytuacja jest dramatyczna

Zdaniem Miloš Vučević szefa resortu obrony Serbii sytuacja w Metohiji (południowo-zachodni region Kosowa - red.) jest obecnie dramatyczna.

- Ktoś musi zrozumieć, że to, co robi Aljbin Kurti, prowadzi nas do czerwonych linii, prowadzi nas do całkowitego załamania dialogu, prowadzi nas do deeskalacji - stwierdził.

W swoim oświadczeniu Minister Obrony podkreślił, że Serbskie Siły Zbrojne, wykonają wszystkie polecenia naczelnego wodza, które prowadzić będą do obrony wolności i niepodległości Republiki Serbii i wszystkich jej obywateli.

Miloš Vučević zaapelował do mieszkańców, aby nie dali się wciągnąć w prowokacje, które mogłyby doprowadzić "do zrealizowania się scenariusza, w którym byliby przedstawiani jako jakieś grupy przestępcze lub chuligani".

- Chcą przeprowadzić do końca czystkę etniczną zwartej społeczności serbskiej na północy - stwierdził.

