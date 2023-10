Nie żyje Maciej Trojanowski. Znany prezenter miał 72 lata

Maciej Trojanowski był prezenterem telewizyjnym, znanym szerokiej publiczności m.in. jako prowadzący program "Nie do wiary".

Maciej Znajdek-Znaniewski pożegnał przyjaciela we wpisie na Facebooku. Wspomniał spędzone razem z Maciejem Trojanowskim chwile i podał informacje dotyczące jego pogrzebu.



"Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać" - napisał.

"Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją 'Nie do Wiary' to słowa 'Witam w Strefie 11' już nie padną…" - dodał.



Ceremonia pogrzebowa zmarłego odbędzie się w piątek 20 października o godz. 13.00 w kościele przy ulicy Rynek 17 w Starych Babicach.

Kim był Maciej Trojanowski?

Maciej Trojanowski był absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera chemii. W latach 1996-2007 prowadził emitowany przez stację TVN program "Nie do wiary". Przyglądał się w nim zjawiskom paranormalnym.

W roku 2008 roku Trojanowski związał się z telewizją Polsat, gdzie prowadził program "Strefa tajemnic" - produkcja zniknęła z anteny w 2009 roku. Z kolei w 2012 roku wrócił z programem "Nie do wiary" na antenie TTV. Produkcja zakończyła się jednak po roku emisji.