Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Martti Ahtisaari, który był prezydentem Finlandii w latach 1994–2000, zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat – podała Kancelaria Prezydenta tego kraju. Powszechnie uznaje się, że to on przy wsparciu Zachodu, utorował drogę do niepodległości Kosowa.