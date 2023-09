Nancy Faeser powiedziała w środę, że gwałtowny wzrost liczby przybywających migrantów obnaża pęknięcia w systemie azylowym Unii Europejskiej - podaje Reuters. - Granice UE wymagają lepszej kontroli, w przeciwnym razie reżim graniczny Schengen jest w niebezpieczeństwie - stwierdziła na konferencji prasowej w Berlinie.



O tym, że w środę zostaną ogłoszone zmiany w kontrolach na granicach informował wcześniej korespondent Polsat News Tomasz Lejman.

Z informacji Polsat News i Interii wynika, że nie chodzi o stałe stacjonarne kontrole na granicy, tylko o wzmocnienie patroli, które będą np. wyrywkowo kontrolować pojazdy.

Decyzja ma związek z rosnącym napływem osób ubiegających się o azyl.

We wtorek szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser wskazywała, że od 20 do 25 proc. przypadków nielegalnych przyjazdów do Niemiec to efekt działania przemytników. Wskazywała też na konieczność wprowadzenia rozwiązań w skali Unii Europejskiej.

- Efektywne i trwale odciążające samorządy mogą być tylko rozwiązania europejskie, mianowicie kontrole na granicach zewnętrznych, a nie wewnętrznych – powiedziała minister dla rozgłośni Deutschefunk, cytowana przez Deutsche Welle.

Marcin Przydacz: Próba zaburzenia pewnej dyskusji politycznej w Polsce

- Jak obserwujemy, najwięcej migrantów jest dziś na południu Europy, oni próbują przedostawać się na północ. Jest to wynikiem błędnej polityki zdominowanej przez Niemcy w Brukseli. Z tego co wiem, polski rząd też rozważa kontrole na granicy z Niemcami - skomentował w środę rano w "Graffiti" Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

- Skoro Niemcy zauważają nielegalny ruch na granicy, to i my w tym aspekcie będziemy spójni i będziemy bronić granicy - dodał.

Jak stwierdził, wprowadzenie kontroli przez Niemcy jest "próbą zaburzenia pewnej dyskusji politycznej w Polsce, także z uwagi na prowadzoną kampanię". - Nie jest przypadkiem, że tym samym językiem mówią kanclerz Niemiec Olaf Scholz i Donald Tusk - powiedział Przydacz.

Polska wprowadziła kontrole na granicy ze Słowacją. Rozważa kontrole na granicy z Niemcami

We wtorek Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów, mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku.

- Od kilku tygodni obserwujemy wzrost liczby cudzoziemców, którzy podróżują szlakiem bałkańskim przez Polskę do Niemiec. Zwłaszcza na odcinku granicy ze Słowacją liczba nielegalnych imigrantów wzrosła. Łącznie na obu odcinkach południowej granicy, czyli z Czechami i Słowacją ta liczba wzrosła prawie siedmiokrotnie - powiedziała w poniedziałek na antenie Polsat News Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.