Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, osiągając 36,8 proc. poparcia - wynika z badania exit poll przygotowanego dla Polsatu, TVN i TVP przez Ipsos.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 13 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica - 8,6 proc. oraz Konfederacja - 6,2 proc. PiS nie będzie mogło jednak samodzielnie rządzić.

Wyniki wyborów 2023. Politycy komentują

Wyniki wyborów skomentowali na platformie X politycy różnych opcji.

"Dzisiejsze zwycięstwo rozpoczęło bardzo ważny proces. Proces wprowadzania zmian i pojednania!" - podkreślił Michał Kołodziejczak, "jedynka" KO z Konina.

"Wyniki Konfederacji poniżej oczekiwań, ale wskazujące, że pozyskaliśmy dziesiątki, a być może setki tysięcy nowych głosów. Dziękuję wszystkim, którzy nam zaufali i wszystkim, którzy nam pomagali! Teraz czekamy na oficjalne wyniki, by poznać skład naszej drużyny do pracy w Sejmie" - podał Krzysztof Bosak.

"Pierwsze miejsce! Nikt jeszcze w Polsce tego nie dokonał - trzecie wybory parlamentarne z rzędu wygrane i ósme w ogóle! Do tego rekordowa frekwencja. Dziękujemy!" - napisał Radosław Fogiel (PiS).

"Dziś hasztag może być tylko jeden: #WygranaOpozycji" - zaznaczył Roman Giertych startujący z list KO.

"Donald! Do zobaczenia w Sejmie. Już nie mogę się doczekać. Nie będzie miło!" - napisał Janusz Kowalski z Suwerennej Polski.

"Za te kłamstwa, za te oszczerstwa, za nienawiść i opluwanie nas wszystkich, za złodziejstwo i wszystkie afery - rozliczymy Was!!" - napisał Miłosz Motyka z PSL, mając na myśli PiS i ewentualną koalicję z tą partią.

"Prezydent Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu tym, którzy są w stanie go realnie stworzyć - czyli największej sile demokratycznej opozycji" - sądzi Marcin Bosacki (KO).

"Szczęśliwej Polski już czas!" - napisała Aleksandra Gajewska (KO).

"15 października 2023 roku skończył się w Polsce PiS!" - podkreślił Robert Biedroń z Lewicy.

"Wina Tuska" - ironicznie napisał Jan Grabiec (KO).

"W piątek tuż przed ciszą wyborczą mówiłem: 'do zobaczenia w demokratycznej Polsce'. No to się widzimy" - skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ostateczne wyniki wyborów ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. Cząstkowe wyniki dostępne są tutaj.