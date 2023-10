- To dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Trzeciej Drogi. Ugrupowanie prowadzone wspólnie z Szymonem Hołownią - według sondażu exit poll przygotowanego dla Polsatu przez Ipsos - zdobyło 13 procent głosów. - Trzecia Droga będzie kotwicą demokracji - podkreślił Hołownia.

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, osiągając 36,8 proc. poparcia - wynika z badania exit poll przygotowanego dla Polsatu przez Ipsos. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 13 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica - 8,6 proc. oraz Konfederacja - 6,2 proc. PiS nie będzie mogło jednak samodzielnie rządzić.

- To dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ: Wybory parlamentarne 2023. Donald Tusk: To koniec rządów PiS

Podczas wieczoru wyborczego, Szymon Hołownia zaznaczył, że "Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce".

- Udało się nam zrobić coś, co do tej pory wydało się być w polskiej polityce - współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem - powiedział.

WIDEO: Liderzy Trzeciej Drogi po ogłoszeniu sondażowych wyników

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Hołownia: Zakończyły się kłótnie i rozdawnictwo

Hołownia podziękował także działaczom Trzeciej Drogi. - To setki tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty i gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka - mówił.

Zaznaczył, że "15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęły współpraca i inwestycje w naszą przyszłość".

- Odbudujemy wspólnotę, uczynimy Polskę najsilniejszym państwem w Europie. Ściągniemy środki z Unii Europejskiej, zbudujemy siłę polskiej gospodarki. Bierzemy odpowiedzialność za Polskę - dodał Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki: Z każdym jesteśmy w stanie rozmawiać



Lider Polski 2050 zauważył także, jak jego zdaniem, absurdalne informacje podawane są w telewizji publicznej. - Słuchajcie, mamy wiadomości z Marsa, z alternatywnej rzeczywistości. Ktoś mi przed chwilą powiedział, że w TVP podają, że PiS wygrał. Bardzo się z tego cieszą. Serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół na czerwonej planecie - stwierdził.



- Z politykami PiS-u rozliczymy się, ale wyborcy PiS-u poczują się tu jak w domu, bo to będzie dom wszystkich, bo to będzie dom w którym wreszcie będzie pojednanie - podkreślił Hołownia.