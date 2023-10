Według sondażu exit poll w niedzielnych wyborach parlamentarnych Konfederacja zajęła piąte miejsce, uzyskując 6,2 proc. poparcia. Skomentował to Sławomir Mentzen. - Mieliśmy przewrócić ten stolik, ale się nie udało - podsumował.

W nowym parlamencie Konfederacja może uzyskać reprezentację 12 posłów. To jednego parlamentarzystę więcej niż w czasie IX kadencji Sejmu. W czasie wyborów parlamentarnych w 2019 roku Konfederacja uzyskała 5,4 proc. głosów.

W czasie wieczoru wyborczego w Warszawie po ogłoszeniu wyników wyborów, głos zabrali liderzy Konfederacji.

ZOBACZ: Wyniki wyborów 2023: Jak głosy rozkładały się ze względu na wykształcenie? [EXIT POLL]

Współprzewodniczący Sławomir Mentzen podziękował za wsparcie i apelował, aby poczekać na ostateczne wyniki wyborów. Zwrócił uwagę na nierówną walkę między komitetami.

Wybory 2023. Mentzen: To kolejna przegrana bitwa

- Ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, ale się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim. Przegraliśmy - przyznał Mentzen.

WIDEO: Sławomir Mentzen w przemówieniu po sondażowych wynikach wyborów

- To nie jest porażka naszej idei, diagnoz ani proponowanych rozwiązań. To kolejna przegrana bitwa. Przed nami kolejna kadencja. Będziemy psuć samopoczucie pozostałym partiom, widząc i opisując świat inaczej niż oni. Będziemy mówić prawdę i stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości - zapowiedział przewodniczący Nowej Nadziei.

ZOBACZ: Wybory 2023: Jak głosowały kobiety, a jak mężczyźni [EXIT POLL]



Jako drugi zabrał głos Krzysztof Bosak, dziękując sympatykom, działaczom oraz wszystkim zaangażowanym w kampanię wyborczą. Zapowiedział również dalszą walkę o prawicowych wyborców.

Wybory 2023. Bosak: "Zdeprawowana klasa polityczna i medialna"

- Trzeba powiedzieć, że przed nami wyzwania przed nadchodzącymi kampaniami. Nic co dobre, nie przychodzi łatwo. W kraju, który ma tak zdeprawowaną klasę polityczną i medialną, osiągnięcie sukcesu w postaci przekroczenia progu wyborczego i wejście do Sejmu naszych środowisk w poprzednich kampaniach samo w sobie było prawdziwym cudem. Kolejny cud, którego potrzebujemy to wybicie środowisk ideowej prawicy na plan pierwszy w walce o prawicowego wyborcę - mówił Bosak.

Wybory 2023. Braun przedstawia program emerytalny Konfederacji

Jako trzeci zabrał głos Grzegorz Braun, który w swoim przemówieniu zaatakował pozostałe komitety wyborcze i zapowiedział emeryturę liderów dwóch największych komitetów.

ZOBACZ: Wybory parlamentarne 2023. Włodzimierz Czarzasty: Bez nas nie da się stworzyć rządu

- Na realizację naszego programu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Szczególnie na program emerytalny Konfederacji - wysłanie na emeryturę Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego z przystawkami. Nie wymieniam ich z nazwiska, żeby nie wbijały się w pamięć młodemu pokoleniu - mówił Braun.

- Pamiętajmy, że Konfederacja nie poparła podwyżek podatków. Brawo my! Nie zawiedliśmy. Dziś zaczyna się kolejna kampania wyborcza - dodał współprzewodniczący Konfederacji.