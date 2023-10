- Sądzę, że gdyby była jedna lista, to dziś opozycja odniosłaby miażdżące zwycięstwo. Do tych zwycięstw dopisałbym referendum, które nie jest stanowiące, bo frekwencja wyniosła 40 proc. - powiedział obecny w studiu Leszek Miller, premier w latach 2001-2004.

- To po raz pierwszy ktoś wymyślił coś takiego, żeby referendum łączyć z wyborami - skomentował Bronisław Komorowski, prezydent w latach 2010-2015. - Liczy się odsunięcie ekipy dzisiaj rządzącej od władzy - dodał, komentując wyniki exit poll wyborów parlamentarnych 2023.

Według niego "istotne karty w ręku ma prezydent". - Mam nadzieję, że w pełni uzna werdykt demokratyczny i nie będzie próbował hamować lub opóźniać procesu wyłonienia nowego rządu opartego o większość zbudowaną na bazie opozycji demokratycznej - mówił Komorowski.

Bronisław Komorowski: Prezydent może pozwolić sobie na większą niezależność

- To nie jest sport, ale polityka. Wygrywa ten, kto potrafi zbudować koalicję parlamentarną - podkreślił kandydat Trzeciej Drogi do Senatu Waldemar Pawlak.

Komorowski zauważył, że Andrzej Duda nie będzie już mógł kandydować na kolejną kadencję. - Może więc pozwolić sobie na większą niezależność od swojego obozu politycznego i mógłby w większym stopniu zadbać o interes nadrzędny państwa i społeczeństwa, czyli doprowadzenie do szybkiej stabilizacji władzy - ocenił. - Wszystko jest w rękach pana prezydenta - dodał.

- Latami pracowano na to, by pogłębiać podziały i nienawiść wzajemną - ocenił Komorowski możliwość stworzenia koalicji Trzeciej Drogi, Lewicy i KO. - Sugestie co do jedności to się może zrealizować w jakichś koślawych pomysłach, jakiegoś rządu mniejszościowego. Być może prezydent w tę stronę będzie chciał sterować, ale to by było nieszczęście dla Polski - podkreślił.

- Z przyjemnością słucham takich opowieści o dojrzałości prezydenta, ale prezydent rządzi już sporo lat i ja wiem, jak się zachowuje w trudnych momentach. Nie mam złudzeń, jak się zachowa - wtrącił Leszek Miller.