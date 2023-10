Nocą jeż przytuptał na środek ulicy w Warszawie i o mały włos, a zginąłby pod kołami pędzących pojazdów. Na szczęście małego wędrownika zauważyli kierowcy stołecznych autobusów. Jeden z nich - pan Mateusz - wyszedł z kabiny i uratował zwierzaka, przenosząc go w bezpieczne miejsce. Nagranie ze zdarzenia zamieściły stołeczne MZA, a internauci nie kryli zachwytu.

Jeże bardzo często mieszkają blisko ludzkich zabudowań i - niestety - często giną pod kołami samochodów. Wpływ na to ma ich "taktyka" obronna. W chwili zagrożenia nie uciekają, tylko zwijają się w kolczastą kulkę, tkwiąc nieruchomo.

Warszawskie zoo szacuje, że rocznie nawet kilkanaście tysięcy jeży jest przejeżdżanych przez auta w Polsce. Do kolejnego takiego zdarzenia nie dopuścił jednak kierowca stołecznego autobusu linii "187".

Warszawa: Kierowca autobusu uratował jeża. Mógł zginąć pod kołami

Nagranie zamieściły w sieci Miejskie Zakłady Autobusowe. Jeżyk późną porą postanowił przejść przez drogę i zatrzymał się w jej połowie. Na szczęście zauważyli to pracownicy komunikacji miejskiej. Zatrzymało się zarówno "187", jak i jadące z naprzeciwka "194".

Pan Mateusz, kierujący pierwszym z pojazdów, podszedł do jeża z czymś, co przypomina kawałek kartonu. Próbował delikatnie przepchnąć małego ssaka, ale ten stawiał opór. Po chwili jeż wszedł na tekturę, a mężczyzna mógł przenieść go w bezpieczne miejsce - na pobliską trawę.



"Nasz dzielny kierowca od razu popędził mu na ratunek! Brawo Mateusz" - napisały MZA. Entuzjazmu nad zachowaniem szoferów komunikacji miejskiej nie kryli także internauci.

"Panie Kierowco szacunek za ratunek kolczastego stworka", "Brawo za postawę", "Natura pokazuje, by świat zwolnił - TEMPO" - napisali w komentarzach pod filmem.