Chłopca odnaleziono w piątek w oknie życia przy ulicy Poselskiej 14 w Legnicy. - Około południa zadzwonił alarm w oknie życia i personel dyżurujący w oknie życia znalazł w okienku malutkiego chłopczyka. Był spokojny, zadowolony, uśmiechnięty - powiedziała Katarzyna Kardasz.

Jak dodała, czteromiesięczne dziecko "wyglądało na zdrowego, fajnego chłopczyka". Na miejsce - zgodnie z obowiązującymi procedurami - wezwano policję oraz karetkę pogotowia.

Niemowlę trafiło do legnickiego Szpitala Wojewódzkiego, gdzie dopełniane będą procedury dla sądu rodzinnego. To rozpocznie poszukiwania dla niego nowego domu.

Mieszkańcy Legnicy są pewni: okno życia jest bardzo potrzebne

Zdaniem mieszkańców Legnicy, z którymi rozmawiali dziennikarze Polsat News, ten przykład tylko pokazuje zasadność istnienia Okna Życia w ich mieście.

- To dziecko mogło wylądować na śmietniku. Na pewno dla matki była to bardzo trudna decyzja. Nie znamy jej, nie wiemy, co było motywem porzucenia syna, ale uważam, że kolejne życie zostało uratowane - powiedziała jedna z kobiet. - To jest zawsze szansa dla dziecka na życie - dodał inny przechodzień.

Od 17 lat okna życia w całym kraju prowadzone są przez Caritas Polska. Jak podkreślają pracownicy tej organizacji, bez względu na to, z jakich powodów rodzina czy też matka decyduje się na pozostawienie dziecka, może mieć pewność, że robi to w pełni anonimowo i nie zagraża to jej życiu bądź zdrowiu.

