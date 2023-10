Samochód, którym jechała kobieta z pięcioletnią córką wpadł do rzeki. Wypadek zauważył przypadkowy świadek, który natychmiast ruszył na pomoc. Wskoczył do wody i pomógł poszkodowanej i dziecku wydostać się z wody. Gdy służby dotarły na miejsce, mężczyzna zniknął. "Nie wiadomo, czy utonął, czy oddalił się z miejsca zdarzenia" - podała policja.

Do wypadku doszło we wtorek w pobliżu Tracy na południe od Sacramento w Kalifornii - poinformowała gazeta "The Sacramento Bee"

Samochód, którym podróżowała kobieta z pięcioletnią córką uderzył w drzewo i wpadł do rzeki San Joaquin. Zdarzenie zauważył przypadkowy świadek, który natychmiast ruszył na ratunek.

Mężczyzna pomógł wydostać się dziewczynce na brzeg, ale jej matka zniknęła pod wodą. Kalifornijska policja przekazała, że wówczas świadek zanurkował w poszukiwaniu rannej.

Mężczyzna wyciągnął matkę i jej dziecko z wody. Sam zniknął

Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, później poszkodowaną znaleziono na brzegu z poważnymi obrażeniami. Służby nie zastały jednak na miejscu bohaterskiego świadka. Nie jest jasne, co się z nim stało.

"Nie wiadomo, czy utonął, czy oddalił się z miejsca zdarzenia" - napisano w komunikacie.

Według lokalnych mediów, ekipy ratunkowe szukały mężczyzny do zmroku i miały kontynuować poszukiwania także w środę.

Uratowana przez mężczyznę kobieta trafiła do szpitala. Pięciolatce nic się nie stało.