Dziecko w oknie życia w Łodzi. Chłopiec trafił do szpitala

W piątek po południu w oknie życia w domu sióstr urszulanek przy ul. Obywatelskiej 60 w Łodzi znaleziono dziecko. Chłopiec nazwany Mikołaj wyglądał zdrowo i był zadbany, został jednak przewieziony do szpitala -poinformowała Archidiecezja Łódzka.

- O godz. 15:50 usłyszałyśmy dźwięk alarmu, więc bardzo szybko przybiegłyśmy do okna życia. W nosidełku leżał chłopiec - przekazała s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu.

- Był porządnie ubrany, wyglądał zdrowo. Dziecko zostało ochrzczone z wody i nazwane imieniem Mikołaj - dodała.

Siostry natychmiast powiadomiły o znalezisku pogotowie ratunkowe i policję. Przybyli na miejsce medycy ocenili stan zdrowia dziecka na dobry, jednak zostało ono zabrane do szpitala na obserwację. Zgodnie z procedurą, sporządzony został też policyjny protokół.

To już siódme dziecko w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi i piąty chłopiec - czytamy na stronie Archidiecezji Łódzkiej.

150 dzieci w oknach życia

Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji.

Na terenie Archidiecezji Łódzkiej funkcjonują trzy okna życia utworzone przez Caritas: w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Pabianicach. Oprócz okien życia Caritas w Łodzi działa jeszcze okno życia w Centrum Medycznym im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13.

Dzięki funkcjonującym w archidiecezji oknom uratowano życie 17 dzieci.

Pierwsze okno życia powstało 19 marca 2006 roku w Krakowie. Obecnie w całym kraju funkcjonuje prawie 70 okien w ponad 60 miejscowościach. 90 proc. okien życia w Polsce prowadzonych jest pod patronatem Caritas. Do tej pory w oknach życia pozostawiono ponad 150 niemowląt.

